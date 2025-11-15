România pierde dramatic la Zenica. Bosnia întoarce meciul și câștigă cu 3 - 1, după eliminarea lui Drăguș. Scandări rasiste în tribune

1 minut de citit Publicat la 23:47 15 Noi 2025 Modificat la 00:14 16 Noi 2025

Au fost scandări rasiste în tribune, sâmbătă seara, la meciul Bosnia - România. Sursa foto: Profimedia Images

6Echipa naţională a României a înfruntat sâmbătă seara Bosnia-Herţegovina, la Zenica, în Grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială. Deşi, "tricolorii" au fost cei care au deschis scorul prin Daniel Bîrligea, meciul a devenit unul dramatic pentru echipa naţională a României. Şi asta pentru că Bosnia a egalat şi, ulterior, a întors rezultatul, după eliminarea lui Denis Drăguș. Mai mult, în tribune au răsunat scandări rasiste.

În minutul 17, la scorul de 0-0, Mihăilă a fost lansat în flancul stâng, i-a centrat în fața porții lui Bîrligea, iar atacantul care aparține de FCSB a trimis mingea în plasă, cu o execuție elegantă.

Presa din Bosnia nu a rămas indiferentă după golul marcat de "Bîrli-gol" și a transmis că reușita vârfului de atac este un adevărat ”duș rece” pentru elevii lui Sergej Barbarez.

Suporterii gazdelor nu au respectat momentul intonării imnului României, ei fluierând.

De asemenea, potrivit GSP fanii bosniaci au scandat: "Ţiganii, ţiganii!" în direcţia jucătorilor şi a suporterilor României, chiar în momentul în care tricolorii se aflau la încălzire. Momentul a venit într-un context deja tensionat, după ce mai mulţi suporteri români ar fi afişat astăzi, la Belgrad, un banner cu mesajul> "Mladić, erou european, i-a redus pe musulmani la zero", mesaj care a provocat indignare în Bosnia şi Herţegovina. Suporterii Bosniei au considerat bannerul o provocare directă. Scandările rasiste din stadion au fost o reacţie la acel episod.

Suporterii bosniaci au scandat: "Ţiganii, ţiganii" şi înainte de startul jocului.

Ştire în curs de actualizare.