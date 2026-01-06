Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de tenis de la Brisbane, după ce a învins-o pe Jelena Ostapenko

Publicat la 10:53 06 Ian 2026 Modificat la 10:53 06 Ian 2026

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de tenis de la Brisbane FOTO: Getty Images

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, marţi, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari americani, după ce a întrecut-o pe letona Jelena Ostapenko, în două seturi, cu 6-2, 7-6 (7/5).

Cîrstea (35 ani, 41 WTA), autoare a 11 aşi, s-a impus după o oră şi 46 de minute.

Ostapenko (28 ani, 23 WTA) continuă să aibă avantaj în meciurile directe, 4-3, dar Cîrstea a câştigat trei din ultimele patru confruntări.

Cîrstea şi-a asigurat un cec de 19.909 de dolari şi 60 de puncte, iar în optimi o va întâlni pe liderul mondial, Arina Sabalenka, victorioasă în doar 47 de minute în faţa Cristinei Bucşa (Spania), cu 6-0, 6-1.

Cîrstea şi Sabalenka (27 ani) s-au înfruntat de două ori până acum în circuitul profesionist, fiecare având câte o victorie. Românca s-a impus în 2023, în sferturi la Miami, cu 6-4, 6-4, iar belarusa şi-a luat revanşa în acelaşi an, la Madrid, în turul secund, cu 6-4, 6-3.