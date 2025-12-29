Magnus Carlsen este campion mondial la şah rapid pentru a şasea oară. L-a depășit pe rusul Vladislav Artemiev cu un punct

Magnus Carlsen la Campionatele Mondiale FIDE de Șah Rapid și Blitz, în Qatar, 27 decembrie 2025. Sursa foto: Hepta

Norvegianul Magnus Carlsen, în vârstă de 35 de ani, a devenit pentru a şasea oară campion mondial la şah rapid, duminică, în Qatar, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Carlsen a încheiat turneul cu 10,5 punte din 13 posibile, asigurându-şi al 19-lea titlul mondial din cariera sa, la toate categoriile. El l-a devansat pe rusul Vladislav Artemiev, clasat pe locul secund cu 9,5 puncte.

„Nu sunt aici plin de emoţie sau uşurare. Văd asta mai degrabă ca pe o treabă bine făcută”, a declarat Carlsen pentru postul norvegian NRK după ce şi-a asigurat titlul.

Şahistul norvegian, campion mondial între 2013 şi 2023, a avut o a doua zi frustrantă sâmbătă, remizând cu francezul Maxime Vachier-Lagrave înainte de a pierde în faţa lui Artemiev, după care a împins o cameră de filmat în timp ce părăsea locaţia.

„Când privesc în urmă acum, mă bucur că am reuşit să întorc situaţia”, a spus Carlsen.

„Acele două meciuri au fost atât de diferite de tot ce am făcut în acest turneu. Au fost atât de deconectate de realitate încât a fost complet jenant”, a subliniat el.

Cine este Magnus Carlsen, considerat de specialiști cel mai bun jucător de șah din istorie

Magnus Carlsen este unul dintre cei mai mari șahiști din istorie, fiind recunoscut pentru dominația sa îndelungată asupra șahului mondial. Născut pe 30 noiembrie 1990, în Tønsberg, Norvegia, Carlsen și-a arătat talentul excepțional încă din copilărie, devenind mare maestru internațional la doar 13 ani, performanță care l-a propulsat rapid în elita șahului mondial. Ascensiunea sa rapidă a atras comparații cu Bobby Fischer.

Momentul decisiv al carierei sale a venit în 2013, când a câștigat titlul de campion mondial la șah, învingându-l pe Viswanathan Anand. Carlsen și-a apărat cu succes coroana în 2014, 2016, 2018 și 2021, consolidându-și statutul de lider incontestabil al generației sale. În această perioadă, a dominat clasamentul mondial FIDE și a stabilit un record istoric de rating Elo, ajungând la 2882 în 2014, un prag care nu a mai fost atins de niciun alt jucător.

Stilul lui Magnus Carlsen este adesea descris ca fiind universal și extrem de pragmatic. El excelează în toate fazele jocului, fiind celebru pentru abilitatea de a transforma poziții aparent egale în victorii, în special în finaluri. Această abordare i-a adus numeroase succese în marile turnee internaționale, precum Tata Steel, Norway Chess sau Sinquefield Cup, dar și titluri mondiale la șah rapid și blitz.

În 2023, Carlsen a luat decizia surprinzătoare de a nu-și mai apăra titlul mondial la șah clasic, invocând lipsa de motivație pentru formatul tradițional al meciului. Chiar și fără titlul oficial, el a continuat să fie considerat cel mai puternic jucător al lumii, rămânând extrem de activ și influent în competițiile de elită și în mediul online.