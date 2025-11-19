Curaçao a devenit cea mai mică națiune calificată la Cupa Mondială. „Este o nebunie”

1 minut de citit Publicat la 12:17 19 Noi 2025 Modificat la 12:18 19 Noi 2025

Curaçao a obținut rezultatul istoric de care avea nevoie în fața echipei naționale din Jamaica. Foto: Profimedia Images

Curaçao a reușit marți o remiză 0-0 cu Jamaica, devenind cea mai mică națiune ca populație care se califică la o Cupă Mondială, scrie BBC.

Curaçao a terminat pe primul loc în Grupa B CONCACAF cu 12 puncte ceea ce i-a asigurat prima prezență din istoria sa la un Campionat Mondial.

Curaçao a obținut rezultatul istoric de care avea nevoie, în ciuda faptului că antrenorul Dick Advocaat nu a fost pe bancă. Advocaat, în vârstă de 78 de ani, a ratat meciul crucial deoarece a trebuit să se întoarcă în Olanda weekendul trecut din cauza unor probleme de familie.

Advocaat a fost condus și echipa naționale a Olandei și a mai antrenat Coreea de Sud, Belgia și Rusia înainte de a prelua postul de la Curaçao.

Conform Biroului Central de Statistică din Curaçao, țara avea o populație de 156.115 de persoane în ianuarie anul trecut. Islanda, cu o populație de puțin peste 350.000 de locuitori, a fost cea mai mică țară care a ajuns la Cupa Mondială când s-a calificat pentru turneul din Rusia din 2018.

„Este o nebunie și ar fi unul dintre cele mai importante lucruri care se vor întâmpla în Curaçao”, a declarat mijlocașul Juninho Bacuna, fost jucător la Huddersfield, Rangers și Birmingham, înainte de meci.

Formatul extins al Cupei Mondiale din 2026, care include 48 de națiuni în loc de 32, împreună cu faptul că gazdele, Canada, Mexicul și Statele Unite, se califică automat, i-a oferit echipei Curaçao o șansă mult mai mare, devenind a patra echipă care debutează la turneul de vara viitoare - alăturându-se Capului Verde, Uzbekistanului și Iordaniei.