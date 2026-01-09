Ciolacu, ironic cu premierul, după ce acesta a anunţat investiţii istorice: Felicitări Guvernului Bolojan pentru bugetul pe 2025

Ciolacu, ironic cu premierul, după ce acesta a anunţat investiţii istorice. FOTO: Hepta

Fostul prim-ministru al României, Marcel Ciolacu, acum președinte al Consiliului Județean Buzău, l-a ironizat pe premierul Ilie Bolojan, după ce acesta din urmă a anunţat, vineri, că investițiile publice din 2025 au fost cele mai mari din ultimii 36 de ani. "Felicitări Guvernului Bolojan pentru modul în care a construit bugetul pe 2025. PS: Nu mai punem la socoteală intrarea în Schengen și Autostrada Moldovei. Alte două reușite ale Guvernului Bolojan", a postat Ciolacu pe Facebook, cu trimitere la faptul că el era premier când Parlamentul a adoptat bugetul pe anul 2025. L-a şi atacat pe Bolojan: "Este 9 ianuarie și România încă nu are o formulă de buget pentru 2026".

"Felicitări Guvernului Bolojan pentru modul în care a construit bugetul pe 2025! Focusul pe investiții a dat roade (după multiple tentative de stopare a proiectelor începute), programele de dezvoltare au continuat să modernizeze România (bine că a fost abandonată ideea anulării Anghel Saligny) miliardele din PNRR au infuzat economia (mai puțin cele 7 miliarde pierdute)", a postat Ciolacu, el continuând cu ironiile:

"PS: Nu mai punem la socoteală intrarea în Schengen și Autostrada Moldovei. Alte două reușite ale Guvernului Bolojan. PPS: Este 9 ianuarie și Romania încă nu are o formulă de buget pentru 2026”, a mai scris actualul președinte al Consiliului Județean Buzău.

Bolojan a transmis că investiţiile din 2025 au reprezentat 7,2% din PIB

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat, vineri, că investiţiile publice realizate anul trecut au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB, "cel mai ridicat nivel nu numai din ultimii 5 ani, ci din istoria postdecembristă a României". "Din totalul investițiilor publice de anul trecut, 77,4 miliarde de lei, adică 56%, reprezintă fondurile europene", a afirmat Bolojan.

Prim-ministrul României a explicat cum a ajuns la aceste reziltate fără precedent.

"Investițiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB. Este cel mai ridicat nivel nu numai din ultimii 5 ani, ci din istoria postdecembristă a României. Din totalul investițiilor publice de anul trecut, 77,4 miliarde de lei, adică 56%, reprezintă fondurile europene.

În primele 6 luni ale lui 2025, din investiții de 50,4 miliarde lei, 18,8 miliarde lei erau asigurate din fonduri europene. În ultimele 6 luni ale anului 2025 investițiile au fost de 87,1 miliarde lei, din care 58,6 miliarde lei au fost fonduri europene", a postat Bolojan.