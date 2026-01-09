Ilie Bolojan anunţă că investițiile publice din 2025 au fost cele mai mari din ultimii 36 de ani: Au reprezentat 7,2% din PIB

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat, vineri, că investiţiile publice realizate anul trecut au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB, "cel mai ridicat nivel nu numai din ultimii 5 ani, ci din istoria postdecembristă a României". "Din totalul investițiilor publice de anul trecut, 77,4 miliarde de lei, adică 56%, reprezintă fondurile europene", a afirmat Bolojan.
Prim-ministrul României a explicat cum a ajuns la aceste reziltate fără precedent.
"Investițiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB. Este cel mai ridicat nivel nu numai din ultimii 5 ani, ci din istoria postdecembristă a României.
Din totalul investițiilor publice de anul trecut, 77,4 miliarde de lei, adică 56%, reprezintă fondurile europene.
În primele 6 luni ale lui 2025, din investiții de 50,4 miliarde lei, 18,8 miliarde lei erau asigurate din fonduri europene.
În ultimele 6 luni ale anului 2025 investițiile au fost de 87,1 miliarde lei, din care 58,6 miliarde lei au fost fonduri europene.
Cum am reușit acest rezultat fără precedent:
- utilizarea eficientă a fondurilor europene;
- programare bugetară națională riguroasă;
- asigurarea resurselor financiare necesare;
- prioritizarea investițiilor europene;
- adoptarea reformelor care au facilitat accesarea și utilizarea acestor finanțări.
Este rezultatul unui efort de echipă. Mulțumesc colegilor din guvern și ministere, ADR-urilor, autorităților locale, beneficiarilor privați, constructorilor, proiectanților, consultanților și tuturor celor care au contribuit la realizarea acestor investiții pentru modernizarea României", a postat Ilie Bolojan pe Facebook.