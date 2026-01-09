Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Bulgaria. Anunțul MAE

Au fost introduse restricţii temporare de circulaţie pe mai multe sectoare de drum / Imagine cu caracter ilustrativ / sursă foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează, vineri, pe românii care merg în Bulgaria că, din cauza condiţiilor meteorologice, au fost introduse restricţii temporare de circulaţie pe mai multe sectoare de drum, notează Agerpres.

Potrivit MAE:

este restricţionată trecerea autovehiculelor care cântăresc peste 12 tone pe drumul III-358 Shipkovo - Ribaritsa şi prin Pasul Troyan, în vederea curăţării zăpezii de pe carosabil; în regiunea Vratsa , circulaţia pe drumul III-306 Oryahovo - Knezha este temporar suspendată pentru toate autovehiculele, din cauza vizibilităţii reduse. De asemenea, traficul autovehiculelor grele care cântăresc peste 12 tone pe drumul II-29 Varna - Dobrich este suspendat din cauza vizibilităţii reduse;

, pe autostrada "Trakia", între km 346 şi 349, în direcţia Sofia, limita de viteză este de 90 km/h. Tronsonul este semnalizat cu indicatoare rutiere până la 31 decembrie 2026; în regiunea Sofia , pe segmentul de drum de la km 1 la km 8 al autostrăzii "Hemus", în direcţia Varna, a fost impusă o limitare de viteză de 90 km/h, iar autovehiculele care cântăresc peste 12 tone circulă doar pe banda de urgenţă. Segmentul de drum este semnalizat cu indicatoare rutiere până la 15 mai 2026;

, se asigură două benzi pe sensul spre Sofia, cu o bandă pe celălalt sens restricţionată. Traficul este reglementat prin semnalizare până la 30 aprilie 2026; în regiunea Haskovo, traficul pe Autostrada "Maritsa", între km 26 şi km 32, în direcţia punctului de trecere a frontierei Kapitan Andreevo, este restricţionat pe o singură bandă, din cauza unor defecţiuni la rosturile de dilatare. Banda activă este închisă, iar traficul se desfăşoară pe banda de depăşire. Tronsonul este semnalizat şi are o limită de viteză de 50 km/h, până la 31 martie 2026.

Autostrada Cherno More şi Autostrada Europa nu au restricţii.

Totodată, au fost impuse restricţii de circulaţie pe principalele trasee rutiere dificile (pasuri):

- "Varbishki" - închis tuturor autovehiculelor, pe tot parcursul anului;

- "Zlatishki" - închis tuturor vehiculelor, pe tot parcursul anului;

- "Troyanski" - închis autovehiculelor ce cântăresc peste 12 tone;

- "Kotelski" - închis autovehiculelor ce cântăresc peste 20 de tone;

- "Aytoski" - pe tronsonul Aytos - Yabalchevo, între km 86 şi km 92, este restricţionat traficul pentru autovehicule ce cântăresc peste 12 tone;

- Petrohan - este închis traficul pentru autovehicule ce cântăresc peste 12 tone în ambele sensuri, este interzisă tractarea remorcilor, precum şi deplasarea autovehiculelor cu o lungime mai mare de 12 metri;

- "Vratnik" - traficul este închis autovehiculelor ce cântăresc peste 10 tone pe unele secţiuni, pe tot parcursul anului;

- "Dyulinski" - traficul este închis autovehiculelor ce cântăresc peste 3,5 tone;

- "Pamporovo" - traficul este închis autovehiculelor ce cântăresc peste 3,5 tone;

- "Tvardishki" - traficul este închis autovehiculelor ce cântăresc peste 10 tone;

- "Shipka" - traficul este închis autovehiculelor destinate transportului de mărfuri cu o masă maximă tehnic admisibilă de peste 12 tone din categoria N3 şi interzisă tractarea remorcilor şi semiremorcilor cu o masă maximă tehnic admisibilă de peste 10 tone din categoria O4, până la 31 martie 2026.

Următoarele trasee (pasuri) nu au restricţii:

- "Pechinsko" - deschis tuturor autovehiculelor;

- "Predel" - deschis tuturor autovehiculelor;

- "Primorski" - deschis tuturor autovehiculelor;

- "Republica" - deschis tuturor autovehiculelor;

- "Rishki" - deschis tuturor autovehiculelor;

- "Rozhen" - deschis tuturor autovehiculelor;

- "Prevala" - deschis tuturor autovehiculelor.

Recomandările MAE

MAE recomandă cetăţenilor români să echipeze corespunzător vehiculele pentru deplasarea în condiţii de iarnă, să conducă cu prudenţă sporită, să adapteze viteza la condiţiile carosabilului, să nu efectueze manevre bruşte şi să nu depăşească utilajele specializate care lucrează pe şosele.

De asemenea, MAE recomandă informarea corectă, achiziţionarea din timp a vinietei electronice, online prin intermediul site-ului www.bgtoll.bg (cu versiune şi în limba română - www.bgtoll.bg/ro/rovinieta-electronica) - site oficial recomandat de autorităţile bulgare competente.

În acest context, MAE reaminteşte că vinieta electronică pentru sfârşitul de săptămână este valabilă din ziua de vineri ora 12:00 şi până în ziua de duminică, ora 23:59.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de permanenţă al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.

MAE reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceştia au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat",

care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.