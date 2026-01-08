Traficul este restricționat pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse. Bulgarii reiau lucrările de reparații

Lucrările au fost reluate începând de astăzi, 8 ianuarie 2026 / Foto: Inquam Photos / George Călin

Circulația rutieră se desfășoară, începând de joi, alternativ, pe o bandă, pe DN 5 - Podul Prieteniei, între Giurgiu și Ruse, după ce s-au reluat lucrările la pod.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, începând de joi, circulația rutieră se desfășoară alternativ, pe o bandă, semaforizat, câte 20 de minute pe fiecare sens, pe DN 5 - Podul Prieteniei, între Giurgiu și Ruse.

Potrivit autorităților, lucrările la pod sunt reluate și se circulă din nou pe o singură bandă.

Până în data de 18 decembrie, circulația pe Podul Prieteniei a fost dirijată alternativ, cu semafor, din cauza lucrărilor de reabilitare desfășurate de partea bulgară.

Ulterior, circulația pe Podul Prieteniei a fost redeschisă pe 18 decembrie 2025 pe ambele sensuri de mers.

Măsura a fost valabilă până astăzi, 8 ianuarie.