Circulația pe Podul Prieteniei a fost reluată pe ambele sensuri. Cât timp se aplică măsura

Publicat la 15:34 18 Dec 2025

Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Facebook/ CNAIR

Circulația pe Podul Prieteniei, Giurgiu-Ruse, a fost redeschisă joi, pe ambele sensuri de mers, notează Agerpres.

Măsura va rămâne valabilă pentru toată perioada sărbătorilor de iarnă, până la data de 8 ianuarie 2026, când lucrările la pod vor fi reluate și se va circula din nou pe o singură bandă.

"Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (IPTF) Giurgiu informează participanții la trafic că, începând de astăzi, 18 decembrie, circulația pe Podul Prieteniei a fost redeschisă și se circulă normal pe ambele sensuri de mers.

Potrivit comunicării transmise de autoritățile de frontieră bulgare, traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse a fost reluat în ambele sensuri, inclusiv pe tronsonul aflat în prezent în reparații, în direcția către România.

Această măsură este valabilă până la data de 8 ianuarie 2026, perioadă în care lucrările vor fi suspendate, pentru a permite tranzitul fluent și în condiții de siguranță, în contextul sărbătorilor de iarnă', a declarat joi a ITPF Giurgiu, Livia Filimon.

Până în data de 18 decembrie, circulația pe Podul Prieteniei a fost dirijată alternativ, cu semafor, din cauza lucrărilor de reabilitare desfășurate de partea bulgară.

Începând din 8 ianuarie 2026, reparațiile vor fi reluate pe sensul de mers către Bulgaria.