Patroana barului din Crans-Montana e acuzată că a fugit cu casa de marcat în timp ce oamenii mureau în incendiu. Ce a făcut după

Administratora barului din stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde 40 de persoane au murit într-un incendiu de Revelion, ar fi fugit cu încasările din acea noapte, în timp ce clienții încercau disperat să scape din localul cuprins de flăcări, ambii proprietari fiind acum acuzați că au distrus probe după tragedie.

Jessica Moretti, în vârstă de 40 de ani, este acuzată că a abandonat petrecăreții îngroziți în timp ce flăcările cuprindeau clubul Le Constellation și că a fost văzută de mai mulți martori transportând casa de marcat, a relatat publicația italiană La Repubblica.

Jessica și soțul ei, Jacques Moretti — ambii cetățeni francezi care dețin împreună clubul exclusivist din Crans-Montana din 2015 — sunt anchetați pentru omor din culpă și pentru vătămarea corporală a 119 persoane care au suferit arsuri grave în timp ce sărbătoreau în Alpii elvețieni.

După incendiu, Jessica Moretti a declarat că a suferit „arsuri ușoare pe un braț” în timp ce a reușit să scape, în momentul în care flăcările devastau clubul, potrivit La Repubblica.

Au blocat conturile de pe rețelele sociale după incendiu

În timp ce anchetatorii analizau înregistrări video de pe telefoane mobile, imagini de pe camerele de supraveghere din interiorul barului și filmări de la camerele montate pe stâlpii de iluminat stradal din exterior pentru a reconstrui ce s-a întâmplat, cuplul este acum acuzat că a distrus probe prin blocarea conturilor de pe rețelele sociale după incendiu.

Romain Jordan, avocatul care reprezintă o parte dintre cei 116 răniți — mulți dintre ei adolescenți rămași cu arsuri devastatoare — a declarat că Le Constellation și-a suspendat conturile de Facebook și Instagram în timp ce operațiunile de salvare erau încă în desfășurare, potrivit The Times.

Jordan a spus că incendiul a izbucnit în jurul orei 1:30 în dimineața zilei de Anul Nou și a susținut că localul și-a blocat conturile de pe rețelele sociale între orele 3:00 și 6:30, iar site-ul web a fost de asemenea dezactivat, în timp ce serviciile de urgență încercau să stingă flăcările și să salveze victimele.

El a spus că paginile suspendate conțineau videoclipuri de la petrecerea aglomerată de sărbători și de la evenimentele anterioare, argumentând că eliminarea acestora arată că preocupările legate de securitate „le-au venit managerilor în minte imediat”.

„Managerii sunt anchetați, dar și consiliul local trebuie investigat”

„Clienții mei vor răspunsuri”, a spus avocatul victimelor. „Ei vor ca lanțul responsabilităților care a dus la această dramă să fie stabilit clar. Managerii sunt anchetați, dar și consiliul local trebuie investigat. Nicio întrebare nu trebuie ignorată.”

Incendiul a cuprins clubul Le Constellation după ce artificii atașate sticlelor de șampanie au aprins tavanul în timpul petrecerii cu alcool din belșug.

După tragedie, Jacques Moretti, în vârstă de 49 de ani, a declarat pentru publicația elvețiană La Tribune de Genève că „totul a fost făcut conform reglementărilor” și a susținut că clubul de noapte a fost inspectat de trei ori în ultimii 10 ani.

El nu se afla în interiorul clubului în momentul izbucnirii incendiului.

Barul nu mai fusese controlat de cinci ani

Cu toate acestea, Jordan a cerut procurorilor să intensifice ancheta privind consiliul local din Crans-Montana, după ce oficialii au recunoscut că barul nu a mai fost supus unei inspecții de siguranță din 2020.

Într-o declarație publicată marți, soții Moretti au spus că sunt „devastați” și că se gândesc la victime, promițând să coopereze cu anchetatorii și afirmând că „în niciun fel” nu vor încerca să evite răspunderea.

Alți avocați care reprezintă victimele au criticat procurorii pentru că nu i-au reținut pe soții Moretti, avertizând că aceștia ar putea fugi în Franța — care rareori își extrădează propriii cetățeni — pentru a evita un proces în Elveția.

Jordan a spus că a fost „surprins” de faptul că procurorii nu le-au cerut soților Moretti să depună o sumă de bani la instanță ca condiție a eliberării pe cauțiune.

Patronul barului, cu antecedente penale

Ziarul francez Le Parisien a relatat că Jacques are un istoric penal extins, care datează de peste 20 de ani, și că nu este „străin” sistemului de justiție francez.

„Este cunoscut pentru dosare de proxenetism care datează de aproximativ douăzeci de ani, precum și pentru un caz de răpire și lipsire de libertate. A fost încarcerat în Savoie”, a relatat publicația.

Postul belgian RTL a citat, de asemenea, o sursă juridică potrivit căreia pedeapsa cu închisoarea a lui Moretti a implicat „cazuri de proxenetism, fraudă, răpire și lipsire ilegală de libertate”.

În incendiul din Crans-Montana și-a pierdut viața și un tânăr român de doar 18 ani.