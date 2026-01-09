Primăria Buzău are de recuperat 12 milioane euro din taxe şi impozite restante. Cine e contribuabilul cu datorii de 1,1 milioane lei

Administraţia locală se aşteaptă la un nivel scăzut de încasări, cel puţin în prima parte a anului. FOTO: Constantin Toma/Facebook

Primăria Buzău se află într-o situație dificilă când vine vorba de încasarea taxelor și impozitelor locale. Municipalitatea se plânge că are de recuperat peste 12 milioane de euro de la persoanele fizice care nu şi-au plătit obligații fiscale în anii trecuţi. Numai un singur contribuabil are restanțe de aproape 1,1 milioane de lei, potrivit Agerpres.

O singură persoană care a fost sancționată cu amenzi penale pentru fapte de proxenetism, are de plătit 1,1 milioane lei.

Este vorba despre aplicarea sancțiunilor în baza Legii 61/1991 privind faptele de încălcare a normelor de convieţuire socială, pentru atragerea de persoane în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea în vederea obţinerii de foloase materiale.

"Se fac calculele pentru debitele de plătit pentru toţi contribuabili persoane fizice şi juridice, în acelaşi timp se fac simulări să fie în regulă. Sper să nu avem probleme astfel că plata taxelor şi a impozitelor se poate face din data de 12 ianuarie. Avem de recuperat din trecut impozite vreo 12 milioane de euro numai de la cetăţeni, între care amenzi şi neplata taxelor şi impozitelor. Era o persoană care practica prostituţia cu datorii de peste 11 miliarde, strânse din amenzi", a declarat, pentru Agerpres, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.

În condiţiile în care pentru anumite tipuri de clădiri impozitele au crescut semnificativ, administraţia locală se aşteaptă la un nivel scăzut de încasări, cel puţin în prima parte a anului.

"Toţi ne aşteptăm ca taxele şi impozitele să fie plătite mai greu pentru că sunt şi oameni care într-adevăr au o situaţie foarte proastă, adică ştiu de la audienţe şi ce discut cu oamenii. Există şi câteva facilităţi fiscale pentru cei care plătesc online sau la automatele de plată, inclusiv la cel din sediul primăriei. Oamenii pot să plătească inclusiv cu cash la acele aparate, vor fi instruiţi de poliţistul local, acordăm asistenţă", a mai precizat Constantin Toma.

În vederea stimulării plăţilor online şi a celor electronice, Consiliul Local Municipal (CLM) Buzău a aprobat o bonificaţie de 5% pentru persoanele fizice la plăţile efectuate la ghişeele primăriei sau la Poştă atât cu numerar, cât şi cu card, 10% pentru persoanele fizice la plăţile efectuate online, prin transfer bancar, la automate de plata cu cardul sau numerar, pe ghişeul.ro, prin aplicaţii de plăţi pentru telefon, pe site-ul primăriei sau prin intermediul altor platforme de plăţi şi 5% pentru persoanele juridice la plăţile efectuate electronic.

În anul 2026, Primăria Buzău menţine majorarea cu 50% a impozitului pe clădirile sau spaţiile din clădirile în care în care se desfăşoară activităţi de jocuri de noroc şi pariuri în vederea descurajării acestor tipuri de activităţi.

Guvernul speră la creșteri de venituri de 3,7 miliarde de lei

Guvernul estimează că din majorarea taxelor pe proprietate va reuși să strângă la bugetul de stat aproximativ 3,7 miliarde de lei. Astfel, din clădiri și terenuri ar urma să încaseze 2,5 miliarde de lei, din taxarea autoturismelor aproximativ 1.000.000.000 lei, iar din eliminarea scutirilor și facilităților fiscale aproximativ 300 de milioane de lei care vin în plus la buget, asta după ce persoanele cu handicap, de exemplu, au pierdut orice facilitate.

Suma uriașă a generat conflcite în coaliție, în condițiile în care Guvernul trebuie să decidă cine păstrează cele 3,4 miliarde de lei pe care primarii îi încasează din taxarea proprietăţilor. Primarii PSD cer ca banii din taxele majorate să rămână la bugetele locale. Legea bugetului de stat va fi aprobată la începutul lunii februarie.