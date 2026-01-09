Jobul plătit cu 120.000 de dolari pe care nimeni nu îl vrea în SUA. Doar la Ford sunt 5.000 de posturi disponibile

Publicat la 11:46 09 Ian 2026

Giganții din industria auto se confruntă acum cu dificultăți majore în recrutarea forței de muncă calificate FOTO: Getty Images

Mii de locuri de muncă bine plătite, cu salarii cu șase cifre, sunt neocupate în SUA pentru că americanii nu vor să se murdărească pe mâini, spun experții.

Giganții din industria auto care, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, mobilizau mase de muncitori pentru a construi vehicule destinate frontului, se confruntă acum cu dificultăți majore în recrutarea forței de muncă calificate.

Directorul general al Ford SUA, Jim Farley, a declarat că firma are aproximativ 5.000 de posturi de mecanici, cu salarii de până la 120.000 de dolari pe an, aproape dublu față de salariul mediu național, potrivit msn.com.

Cu toate acestea, aceste posturi sunt greu de ocupat, pe fondul deficitului de personal calificat din Statele Unite.

„Suntem în dificultate ca țară”, a avertizat Farley. „Nu vorbim suficient despre asta. Avem peste un milion de posturi vacante în domenii critice - servicii de urgență, transport rutier, muncitori în fabrici, instalatori, electricieni și meseriași. Este o problemă foarte serioasă”.

O parte a problemei este timpul necesar pentru a ajunge la cele mai ridicate niveluri de salarizare din industrie. Mulți mecanici lucrează pe sistem de plată la normă, ceea ce înseamnă că veniturile depind de cât de repede finalizează sarcinile, nu de numărul de ore lucrate. Drept urmare, salariile de șase cifre apar de obicei abia după ani de experiență.

Un alt obstacol este durata necesară pentru a învăța meseria propriu-zisă, care poate fi de cinci ani sau mai mult. Totuși, pentru cei care perseverează, recompensele pot fi substanțiale.

Ted Hummel, în vârstă de 39 de ani, din Ohio, câștigă aproximativ 160.000 de dolari pe an ca tehnician principal senior, specializat în transmisii, unele dintre cele mai complexe și mai solicitante fizic componente ale vehiculelor moderne.

Cu toate acestea, i-au trebuit peste zece ani în industrie pentru a depăși pragul de 100.000 de dolari.

„Întotdeauna se promova ideea că poți câștiga șase cifre”, a spus Hummel, care are o diplomă în tehnologie auto, pentru Wall Street Journal (WSJ).

„Dar, pe măsură ce lucram, era ca și cum: «Asta nu se întâmplă». A durat mult timp”.

El a început să lucreze la Klaben Ford Lincoln din Kent, lângă Cleveland, în august 2012. Abia în 2022 veniturile sale anuale au depășit 100.000 de dolari, a explicat el.

Centrul de recrutare al Ford promovează salarii de pornire de aproximativ 42.000 de dolari pe an pentru muncitori calificați, potrivit anunțurilor de angajare.

În sud-estul statului Michigan, mecanicii auto pornesc de la 43.260 de dolari, cu o creștere salarială după trei luni consecutive de angajare.

Postul necesită de obicei opt ani de experiență anterioară sau ucenicie, însă o diplomă universitară nu este obligatorie.

Mecanicii de camioane industriale pornesc de la 44.435 de dolari, în condiții similare.

Ajuns acum la cel mai înalt nivel în domeniul său, Hummel, tată a doi copii, face parte dintr-un număr tot mai mic de tehnicieni capabili să repare transmisii auto.

Competențele sale sunt atât de căutate încât rareori rămâne fără lucru. Șefii săi au declarat pentru WSJ că și-ar dori să-l poată clona.

Lucrând pe sistem de plată la normă, Hummel a ajuns să stăpânească abilitatea de a finaliza reparații complexe rapid și eficient.

Nu a fost însă mereu așa. La începutul carierei, spunea că îi putea lua până la 20 de ore să repare o singură transmisie, fiind nevoit să consulte constant manualele tehnice Ford pentru a se asigura că fiecare pas era urmat corect, a povestit el pentru WSJ.

Spre deosebire de Hummel, mulți mecanici nu ajung niciodată la salarii de șase cifre și renunță cu mult înainte de a atinge acest prag financiar.

Dincolo de timpul necesar pentru dezvoltarea competențelor, intrarea în industrie poate fi costisitoare, deoarece tehnicienii trebuie adesea să-și cumpere propriile unelte, care pot costa mii de dolari.

O cheie dinamometrică specializată deținută de Hummel a costat 800 de dolari și este obligatorie pentru Ford, a declarat el pentru WSJ.

Munca poate fi, de asemenea, solicitantă fizic. Accidentările pot scoate mecanicii din atelier pentru luni întregi, afectând semnificativ veniturile.

În timp ce angajații de la birouri s-au confruntat cu concedieri în masă în ultimii ani, locurile de muncă din producție sunt din abundență pentru cei dispuși să se califice.

Se estimează că până în 2028 în SUA vor fi create aproximativ 345.000 de noi locuri de muncă în meserii, potrivit Forbes.

Însă, pentru fiecare cinci meseriași calificați care se pensionează, doar doi înlocuitori intră în domeniu, lăsând un milion de posturi neocupate, a mai precizat sursa.

Și cum tot mai mulți americani urmează studii universitare, doar sectorul de producție ar putea ajunge la 2,1 milioane de locuri de muncă vacante până în 2030, a mai spus Forbes.