Circulaţia rutieră este închisă din cauza viscolului pe un drum din Botoşani. Trei ambulanţe sunt blocate în Vaslui

Circulația rutieră rămâne închisă până la ora 12:00 pe DN 24C, judeţul Botoşani. Sursa foto: Facebook/DRDP Iasi Oficial

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunţat vineri dimineaţa că este închisă circulaţia rutieră pe un drum din judeţul Botoşani din cauza viscolului pe un drum din Botoşani. Totodată, au precizat că se circulă în condiții de iarnă pe mai multe drumuri din România. În multe zone din ţară ninge slab, iar șoselele sunt acoperite de zăpadă. În plus, drumarii au acţionat toată noaptea în aproape toată ţara, dar şi la primele ore ale dimineţii.

UPDATE 11:10 – Pe majoritatea drumurilor judeţene din Cluj se circulă în condiţii de iarnă şi nu există drumuri închise, informează Consiliul Judeţean (CJ) Cluj.

"Consiliul Judeţean Cluj informează participanţii la trafic în legătură cu faptul că, în cursul dimineţii zilei de vineri, 9 ianuarie 2026, pe raza judeţului Cluj nu există drumuri judeţene blocate traficului rutier. Însă, din cauza căderilor de zăpadă înregistrate în ultimele 24 ore şi a temperaturilor sub zero grade Celsius, pe majoritatea drumurilor judeţene se circulă în condiţii de iarnă, iar pe unele cu dificultate sporită. În aceste condiţii, se recomandă participanţilor la trafic utilizarea cauciucurilor de iarnă şi a lanţurilor, mai ales pe sectoarele de drum situate în zona de munte a judeţului, unde stratul de zăpadă poate fi afectat de viscol sau vânt puternic", se arată într-o informare trimisă vineri de CJ Cluj.

Potrivit sursei citate, în cursul zilei de joi s-a acţionat pe 17 drumuri judeţene situate pe raza zonei Huedin (Lotul 1). Intervenţia a fost realizată cu ajutorul a 13 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopţii şi al acestei dimineţi s-a acţionat pe 8 drumuri judeţene, cu 3 utilaje. În cadrul acestor acţiuni a fost folosită o cantitate însumată de 176 de tone.

Pe drumurile judeţene situate în zona Gilău s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 17 drumuri sau sectoare de drumuri judeţene, cu 14 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopţii şi al acestei dimineţi s-a acţionat pe 14 drumuri judeţene, cu 11 utilaje. În cadrul acestor acţiuni a fost folosită o cantitate însumată de 240 de tone.

Pe drumurile judeţene situate în zona Turda (Lotul 3) în cursul zilei de joi, 8 ianuarie 2026, s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 21 drumuri sau sectoare de drumuri judeţene, cu 19 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopţii şi al acestei dimineţi s-a acţionat pe 12 drumuri judeţene, cu 12 utilaje. În cadrul acestor acţiuni a fost folosită o cantitate însumată de 300 de tone.

De asemenea, pe drumurile situate în zona Gherla s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 12 drumuri sau sectoare de drumuri judeţene, cu 4 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopţii şi al acestei dimineţi s-a acţionat pe 10 drumuri judeţene, cu 4 utilaje. În cadrul acestor acţiuni a fost folosită o cantitate însumată de 220 de tone.

Şi pe drumurile situate în zona Dej s-a intervenit, inclusiv prin revizii, pe 13 drumuri sau sectoare de drumuri judeţene, cu 9 utilaje. Tot în această zonă, în cursul nopţii şi al acestei dimineţi s-a acţionat pe 13 drumuri judeţene, cu 9 utilaje. În cadrul acestor acţiuni a fost folosită o cantitate însumată de 284 de tone.

UPDATE 11:01 – Traficul rutier este îngreunat din cauza viscolului, vineri dimineaţa, pe Drumul Naţional 17, în Pasul Tihuţa din judeţul Bistriţa-Năsăud, a anunţat Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Cluj, conform Agerpres.

"Utilajele SDN Bistriţa acţionează pentru asigurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă. Rugăm participanţii la trafic să circule cu atenţie, să adapteze viteza la condiţiile de drum, să aibă autovehiculele echipate corespunzător pentru condiţii de iarnă, să evite deplasările în zonele cu viscol şi să se informeze cu privire la condiţiile de drum din zonele tranzitate", a transmis DRDP Cluj pe pagina de socializare.

Potrivit datelor publicate pe site-ul CNAIR, Secţia de Drumuri Naţionale Bistriţa a acţionat, pe parcursul nopţii de joi spre vineri, cu 34 de utilaje şi 248 de tone de material antiderapant, pe toate tronsoanele de drumuri naţionale din Bistriţa-Năsăud: DN 17, DN 17C, DN 17D şi DN 15A.

Judeţul Bistriţa-Năsăud se află, la acest sfârşit de săptămână, sub o avertizare meteo - cod galben - de vreme deosebit de rece, cu ger îndeosebi în timpul nopţilor şi dimineţilor.

UPDATE 11:00 – Stratul de zăpadă căzut în zona drumurilor montane din judeţul Maramureş a ajuns la 46 de centimetri, iar pe toate tronsoanele de drumuri naţionale şi judeţene se circulă în condiţii de iarnă, a informat, vineri, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureş, Dan Bucă, potrivit sursei citate.

"Pe sectoarele de drumuri naţionale s-a acţionat, în ultimele ore, cu 25 de utilaje şi s-au împrăştiat 74 tone de material antiderapant pe DN 1C, E58, DN 18, DN 18B, DN 17C, DN 19 şi pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare. Angajaţii societăţii de drumuri judeţene au intervenit cu 19 utilaje şi au răspândit 504 tone de material antiderapant. Pe DN 18, în vârful Pasului Prislop, ninsoarea este viscolită. Ceaţa reduce vizibilitatea în Pasul Prislop, între km 160 şi km 181. Sectoarele de drumuri publice au partea carosabilă acoperită cu un strat de zăpadă frământată care măsoară până la 2 centimetri", a spus Dan Bucă.

Stratul de zăpadă căzut în zona drumurilor montane din judeţ a ajuns la aproape jumătate de metru.

"Stratul de zăpadă măsura până la 46 de centimetri în Pasul Gutâi, 45 de centimetri la Cavnic, 43 la Coroieni, 42 la Suciu de Sus şi Băiuţ, 37 la Ruscova şi Firiza, 36 la Coroieni, 35 la Groşii Ţibleşului, 34 în Baia Borşa şi la Moisei, 32 de centimetri în Pasul Prislop, 30 la Târgu Lăpuş, 25 la staţia meteo Iezer, 26 la Ocna Şugatag, 20 la Sighetu Marmaţiei şi 19 centimetri în Baia Mare", a precizat Dan Bucă.

Din cauza temperaturilor scăzute, gheaţa este prezentă la mal, pe râurile Tisa, Vişeu, Cisla, Vaser, Ruscova, Iza, Botiza, Cosău, Cavnic şi Săsar. Curg sloiuri de gheaţă pe râurile Lăpuş şi Someş. S-au format poduri de gheaţă pe Suciu şi Sălaj.

Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Maramureş este deschis curselor interne şi externe.

UPDATE 10:45 – Peste 30 de localităţi din 15 judeţe şi Capitala au fost afectate, în ultimele 24 de ore, de ninsori şi viscol, pompierii acţionând pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, au transmis oficialii de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Potrivit unui comunicat al IGSU transmis vineri, intensificările puternice ale vântului, ninsorile şi viscolul au produs efecte în 32 de localităţi din 15 judeţe - Alba, Argeş, Botoşani, Caraş Severin, Constanţa, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Neamţ, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea, precum şi în Bucureşti.

În acest context, pompierii, alături de celelalte structuri ale MAI şi autorităţi cu atribuţii în gestionarea efectelor vremii nefavorabile, au acţionat pentru evacuarea apei din trei locuinţe, 21 de curţi, 14 beciuri/subsoluri şi de pe trei străzi.

De asemenea, au fost degajaţi 18 copaci şi doi stâlpi de electricitate prăbuşiţi, evenimente soldate cu avarierea a şase autoturisme.

Totodată, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie de la patru imobile şi pentru deblocarea a şase autoturisme rămase înzăpezite sau ieşite în afara părţii carosabile.

Vineri dimineaţă, situaţia alimentării cu energie electrică indica avarii în cinci localităţi din judeţele Caraş-Severin şi Dolj, fiind afectaţi aproximativ 1.054 de consumatori finali. Echipele specializate acţionează în teren pentru remedierea defecţiunilor şi realimentarea cu energie electrică.

Pe parcursul ultimelor 24 de ore, pompierii salvatori au gestionat, totodată, 69 de incendii, au derulat 311 intervenţii pentru protecţia comunităţilor, dintre care unele au presupus operaţiuni de descarcerare. De asemenea, au fost asigurate 1.455 de misiuni de asistenţă medicală de urgenţă.

Având în vedere că mai multe judeţe ale ţării se află sub atenţionare meteorologică până vineri la ora 15:00, situaţia este în dinamică, iar evoluţia acesteia va fi atent monitorizată pentru dispunerea imediată a măsurilor care se impun, astfel încât situaţiile de urgenţă înregistrate să fie gestionate în mod eficient, a transmis IGSU.

UPDATE 09:22 – Este viscol din nou pe drumul național 67C, care duce în stațiunea Rânca. Pe o porțiune de câțiva kilometri între localitățile Novaci și Rânca, bate vântul cu putere și aduce zăpada de pe munte pe drum. Pe carosabil s-a format și gheață ca urmare a temperaturilor scăzute de noaptea trecută. Angajații de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri acționează în zona cu mai multe utilaje și material antiderapant

UPDATE 09:15 – Circulaţia este îngreunată pe mai multe drumuri din judeţul Vaslui din cauza ninsorii şi a poleiului, iar la Albeşti şi Puşcaşi sunt blocate ambulanţe, potrivit Agerpres.

Autorităţile din Vaslui au anunţat că o ambulanţă solicitată pentru a prelua un copil în vârstă de 13 ani cu astm a rămas blocată la Albeşti, la faţa locului intervenind reprezentanţi ai Serviciului de Voluntari pentru Situaţii de Urgenţă, iar alte două autospeciale sunt blocate pe DJ Teişoru - Puşcaşi.

Probleme au fost înregistrate în ultimele ore pe traseul Creţeşti-Hoceni-Pădureni-Huşi şi spre comuna Vetrişoaia.

Participanţii la trafic au reclamat că circulaţia s-a desfăşurat cu dificultate pe DJ 244 la Buneşti-Avereşti şi că autorităţile nu au intervenit la timp, un autotren fiind blocat în zonă timp de mai multe ore.

Ştire iniţială: În prezent, România traversează un episod de ger năpraznic, cu ger năpraznic, viscol și ninsori în mare parte din țară. Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu a declarat joi, la Antena 3 CNN, că maximele vor fi negative în toată România, minimele chiar și sub -15°.

Circulația rutieră rămâne închisă până la ora 12:00 pe DN 24C, între localitățile Rădăuți Prut și Manoleasa, județul Botoșani, din cauza viscolului.

"Prelungirea restricțiilor pe DN 24C, Manoleasa – Rădăuți-Prut. Din cauza viscolului puternic, dar și pentru degajarea zăpezii troienite, circulația pe DN 24C, km 103+000 ÷ 142+500, Manoleasa – Rădăuți-Prut, județul Botoșani, rămâne închisă temporar pentru toate categoriile de vehicule, până la ora 12:00.

Reamintim, inițial, drumul a fost închis pentru intervalul 08 ianuarie, ora 20:00 – 09 ianuarie, ora 08:00. Pe acest sector se înregistrează viscol puternic și zăpadă troienită pe carosabil (strat de 60 - 80 cm), pentru deblocarea drumului fiind mobilizate cinci autoutilaje ale Secției Drumuri Naționale Botoșani (4 autobasculante dotate cu lamă și răspânditor de material antiderapant și o autofreză).

Circulație îngreunată din cauza vremii nefavorabile se mai înregistrează și pe alte sectoare de drum național din județ - DN 29, 29A, 29B, 29C.

Circulați cu atenție și evitați sectoarele afectate de viscol!", au anunţat într-un mesaj oficialii de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași.

Potrivit sursei citate, la nivel național se circulă în general în condiții de iarnă, cu precipitații slabe, locale, sub formă de ninsoare, carosabilul fiind pe alocuri acoperit cu zăpadă.

Este semnalat vânt puternic în special în regiunile montane, spulberând zăpada depusă și reducând vizibilitatea.

Din cauza temperaturilor negative, sunt condiții de formare a poleiului, acționându-se cu material antiderapant pentru menținerea viabilității suprafeței carosabile.

Sfaturi pentru şoferii care sunt nevoiţi să plece la drum, pe vreme rea

Reprezentanţii de la Infotrafi le recomandă conducătorilor auto să nu pornească în călătorie dacă nu au autovehiculele echipate cu anvelope de iarnă (pentru zonele montane fiind recomandată folosirea lanțurilor).

Nu bruscați comenzile autovehiculului, folosiți frâna de motor pentru reducerea vitezei pe un carosabil alunecos sau umed!

Circulați cu mare atenție în special pe drumurile din zona de munte, unde cantitățile mari de zăpadă de pe copaci și vântul puternic pot duce la ruperea sau căderea acestora pe carosabil.