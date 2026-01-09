Indicele ROBOR la trei luni a scăzut la 6,10% pe an

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, vineri, la 6,10% pe an, arată datele publicate de Banca Naţională a României (BNR), potrivit Agerpres.



La începutul anului trecut, indicele era de 5,92% pe an. Pe 31 decembrie, indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) era la 5,68% pe an, în scădere faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 6,06% pe an.



Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a ajuns la 6,23% pe an, de la 6,25% cât a fost joi, iar ROBOR la 12 luni a coborât la 6,44% de la 6,46%.



În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,68% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul III 2025.

În decembrie 2025, indicele ROBOR la trei luni se afla la 6,19% pe an.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata de dobândă la care o bancă împrumută lichiditate altor bănci.

Ratele de referintă ROBOR se stabilesc pentru 8 scadențe: O/N - overnight (N.r. - peste noapte), T/N - tomorrow (N.r. - mâine), 1W (1 săptămană), 1M (1 lună), 3M (3 luni), 6M (6 luni), 9M (9 luni) și 12M (12 luni). Începând cu 11 noiembrie, BNR a renunțat să mai comunice ROBOR 9M.

Indicele ROBOR se calculează zilnic și are că referintă media aritmetică a cotațiilor de dobandă utilizate de zece bănci selectate de BNR.