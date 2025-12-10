Românii reușesc tot mai greu să-şi plătească datoriile către bănci. "Ratele s-au dublat, peste o treime din salariu se duce pe credit"

Românii recunosc faptul că reușesc cu greu să-şi plătească ratele la bănci. Oamenii susţin că peste o treime din salariu se duce lunar pe rambursarea împrumutului, din cauză că dobânzile au "explodat". O veste bună ar fi că 400.000 de români vor plăti, la început de 2026, rate puţin mai mici, având în vedere scăderea indicelui IRCC. Scăderi mai consistente vor apărea doar dacă BNR va decide să taie din dobânda de referinţă.

"Mă descurc cu ratele tot mai greu. Salariile sunt mici, pensiile sunt cum sunt", a spus o femeie pentru Antena 3 CNN.

"Am avut un credit, dar acum nu mai am. Cei care au rate la bănci, dacă au şi un serviciu bun şi un salariu decent, atunci merge să-l plăteşti", susţine o altă româncă.

"Am un credit Prima Casă, luat în 2017... Ratele, calculate cu ROBOR, s-au dublat, ba chiar mai mult de atât. Cam o treime din salariu se duce pe rată", a afirmat un român.

"Am şi eu rată, dar mă mai ajută şi părinţii. Ar fi bine să scadă ratele, dacă ne gândim la cât au ajuns, procentual, din salariu", a spus un tânăr român.

Ce se întâmplă cu dobânzile la creditele ipotecare

Anul viitor ar putea debuta cu o scădere a dobânzilor la creditele ipotecare din România, atât pe segmentul celor fixe, care reprezintă peste 98% din totalul creditelor ipotecare noi, cât şi pe segmentul dobânzilor variabile, ca urmare a scăderii indicatorului de referinţă pentru creditele ipotecare acordate consumatorilor (IRCC), conform unei analize realizate de specialiștii în domeniu şi preluată de Agerpres.

Potrivit unei analize realizate de Ipotecare.ro şi compania de consultanţă financiară SVN România | Credit & Financial Solutions, IRCC va scădea la 5,67% în primul trimestru din 2026, o valoare similară cu cea înregistrată în debutul acestui an.

De asemenea, dobânzile fixe înregistrate pe segmentul ipotecar ar urma să scadă şi ele în primele luni ale anului viitor, până la o medie de 5,55%, de la un nivel de aproximativ 5,70% înregistrat în ultimul trimestru din acest an.

Valoarea de 5,55% estimată pentru dobânzile fixe ipotecare la începutul lui 2026 va fi a treia cea mai redusă înregistrată în patru ani, în timp ce dobânda medie variabilă, estimată la 8,17% şi compusă din IRCC plus o marjă fixă de 2,5%, va fi a patra cea mai scăzută valoare înregistrată de la începutul lui 2023 până în prezent.