Coadă la cantina socială pentru o masă caldă şi alimente de Revelion. "Noi, pensionarii, nu ne-am descurca"

Zeci de oameni merg la cantina socială ca să primească o masă caldă şi alimente pentru Revelion. Sursa foto: captură video

Zeci de pensionari stau la cozi la cantina socială, chiar acum, înainte de Anul Nou, pentru a primi o masă caldă şi alimente pentru Revelion. Oamenii spun că altfel nu s-ar descurca, pentru că banii nu le ajung de la o lună la alta.

"Eu vreau peşte şi struguri, să fie masa încărcată cu peşte şi struguri. Îmi doresc sănătate, că e mai bună", a afirmat o pensionară care a mers la cantina socială din Constanţa.

"Ne dă hrană rece, dar ne dă foarte bine aici", a spus o altă femeie.

"Astăzi avem 280 de beneficiari, cărora le pregătim şi le distribuim hrană rece şi caldă. Astăzi le-am pregătit macrou la cuptor, cu orez. Hrana rece constă în produse din carne congelată, mă refer la pulpă de porc, la ciocănele de curcan, la conserve, la mezeluri, lactate, de asemenea: caşcaval, telemea. Suntem mulţumiţi şi noi, şi ei, că pleacă fericiţi", a afirmat Daniel Ou, şef Cantina de Ajutor Social Constanţa.

"Sunt foarte bine-venite aceste produse, pentru că noi, pensionarii, altfel nu ne-am descurca", a mai spus o altă pensionară.

De câți bani are nevoie o familie pentru masa festivă de Revelion

Cu doar câteva zile înainte de Revelion, românii își planifică bugetele pentru masa festivă. Deși prețurile au crescut, mulți aleg să respecte tradițiile de sărbători, iar comercianții au venit cu oferte și reduceri pentru a menține vânzările.

În magazine și piețe este mai puțină aglomerație decât în alți ani, iar comercianții vin cu promoții pentru a atrage clienții. Cu toate că prețurile au crescut mult în ultimul an, mulți dintre români aleg să păstreze obiceiurile pentru masa festivă de Revelion.

Chiar și așa, pentru a nu depăși bugetul, românii sunt sfătuiți să își facă din timp liste de cumpărături și să țină cont de numărul de invitați și de meniul stabilit.

Potrivit unei analize Antena 3 CNN, bugetul necesar pentru masa de Revelion se situează între 500 și 1.000 de lei, în funcție de meniul ales, pentru o familie cu doi copii.