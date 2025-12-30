Românii s-au întors în sălile de fitness, după mesele îmbelşugate de Crăciun. Numărul celor care fac mişcare creşte cu până la 40%

Românii s-au întors în sălile de fitness, după mesele îmbelşugate de Crăciun. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

După mesele îmbelşugate de Crăciun, românii s-au întors în sălile de fitness pentru a scăpa de kilogramele în plus şi, mai ales, pentru ca ţinutele de Revelion să le vină perfect. În această perioadă, numărul celor care fac mişcare creşte cu până la 40%, iar specialiştii avertizează că excesele alimentare pot aduce mii de calorii în plus, în doar câteva zile.

Antrenorii recomandă însă mişcare moderată, hidratare, odihnă, şi nu eforturi extreme.

"Mă pregătesc pentru seara de Revelion şi mă simt un pic vinovat după tot ce am mâncat: dulciuri, preparate din porc şi toată mâncarea tradiţională românească", a afirmat un tânăr care a mers la sală, după Crăciun.

"În perioada aceasta, după mesele copioase de Sărbători, multe persoane se simt mai grele şi mai balonate, aşa că au venit să fac mişcare", a spus Cristina Popa, antrenor personal.

Sălile de fitness sunt aglomerate încă de dimineaţă, iar, după prânz, numărul celor care doresc să facă mişcare creşte şi mai mult.

"În această perioadă, ar fi bine să punem accentul pe hidratare, pe mese mai uşoare, bogate în proteine şi legume", a mai afirmat Cristina Popa, antrenor personal.