Indicele ROBOR la trei luni a coborât la 6,19% pe an / Sursa foto: Profimedia Images

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă luate înainte de mai 2019, a scăzut, luni, la 6,19% pe an, de la 6,20% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an.

Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,33% pe an, de la 6,34%, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,53% de la 6,54%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 6,06% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2025, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum de acesta.

Ce se întâmplă cu dobânzile la creditele ipotecare

Anul viitor ar putea debuta cu o scădere a dobânzilor la creditele ipotecare din România, atât pe segmentul celor fixe, care reprezintă peste 98% din totalul creditelor ipotecare noi, cât şi pe segmentul dobânzilor variabile, ca urmare a scăderii indicatorului de referinţă pentru creditele ipotecare acordate consumatorilor (IRCC), conform unei analize realizate de specialiștii în domeniu şi preluată de Agerpres.

Potrivit unei analize realizate de Ipotecare.ro şi compania de consultanţă financiară SVN România | Credit & Financial Solutions, IRCC va scădea la 5,67% în primul trimestru din 2026, o valoare similară cu cea înregistrată în debutul acestui an.

De asemenea, dobânzile fixe înregistrate pe segmentul ipotecar ar urma să scadă şi ele în primele luni ale anului viitor, până la o medie de 5,55%, de la un nivel de aproximativ 5,70% înregistrat în ultimul trimestru din acest an.

Valoarea de 5,55% estimată pentru dobânzile fixe ipotecare la începutul lui 2026 va fi a treia cea mai redusă înregistrată în patru ani, în timp ce dobânda medie variabilă, estimată la 8,17% şi compusă din IRCC plus o marjă fixă de 2,5%, va fi a patra cea mai scăzută valoare înregistrată de la începutul lui 2023 până în prezent.