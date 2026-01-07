Declarația unică 2026: ANAF a publicat noul formular 212 pentru PFA, chirii sau cripto. Poate fi completată online în browser

2 minute de citit Publicat la 15:09 07 Ian 2026 Modificat la 15:09 07 Ian 2026

Agenția Națională de Administrare Fiscală București. Sursa foto: ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat noul model al Declarației Unice 2026, instrumentul prin care persoanele fizice își declară veniturile obținute în anul 2025 și își stabilesc obligațiile fiscale către stat.

Formularul actualizat este disponibil pentru completare direct online în browser, pe site‑ul ANAF, și poate fi depus până la 25 mai 2026.

Formular modernizat și completare online direct în browser

Noul formular 212 – Declarație Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice a fost publicat pe platforma ANAF pentru anul 2026 și poate fi completat direct în browserul web, fără a mai fi necesară descărcarea unui fișier PDF editabil.

Acest lucru face mai ușoară completarea pentru contribuabili și reduce birocrația asociată depunerii declarațiilor fiscale.

Declarația Unică se adresează persoanelor fizice care au obținut anul trecut venituri din surse ce nu se supun reținerii automate la sursă, cum ar fi activități independente, profesii liberale, chirii, activități agricole, investiții, criptomonede sau alte tipuri de câștiguri pe cont propriu.

Contribuabilii trebuie să declare aceste venituri și să calculeze impozitul pe venit și eventualele contribuții sociale datorate.

Declarația Unică 2026 va fi precompletată de ANAF

Unul dintre marile noutăți din 2026 este introducerea Declarației Unice precompletate, care va fi generată automat de Fisc pentru contribuabili.

Procedura oficială a fost aprobată prin Ordinul ANAF nr. 2.719/2026, publicat recent de instituție. Formularul precompletat va include informații fiscale extrase din surse oficiale, cum ar fi declarațiile depuse anterior, datele din contractele de închiriere înregistrate la Fisc sau evidențele privind contribuțiile sociale.

Contribuabilii vor putea verifica și corecta aceste date înainte de depunere.

Datele din Declarația Unică precompletată vor fi puse la dispoziție electronic prin Spațiul Privat Virtual (SPV), iar, la cerere, și în format tipărit la sediul organului fiscal pentru persoanele care nu sunt înscrise în SPV. Sursele de informații folosite pentru precompletare includ date din declarațiile 205, 112, 204 și alte registre oficiale.

Termene și opțiuni de depunere pentru declarația unică în 2026

Contribuabilii au la dispoziție mai multe opțiuni pentru depunerea Declarației Unice 2026: direct online prin SPV sau portalul e‑guvernare, prin poștă (scrisoare recomandată cu confirmare de primire) sau la registratura organului fiscal competent.

Termenul limită pentru depunere este 25 mai 2026 pentru veniturile realizate în 2025.

Eliminarea obligațiilor estimative în cursul anului

O schimbare importantă adusă prin noul model este eliminarea necesității completării declarațiilor estimative și a depunerii declarațiilor în cursul anului.

Începând cu veniturile aferente anului fiscal 2025, contribuabilii vor declara doar veniturile efectiv realizate în anul precedent, pe baza datelor precompletate sau introduse în formularul 212.