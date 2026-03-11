Prețul petrolului rămâne sub 90 de dolari. Cât e litrul de carburanți în România. Un plin e cu 20 de lei mai scump săptămâna aceasta

Un plin de 50 de litri de motorină costă cu peste 20 de lei mai mult față de săptămâna trecută. Sursa foto: Getty Images

5 bani îi despart pe români de pragul de 9 lei la motorină, iar un plin de 50 de litri costă cu peste 20 de lei mai mult față de săptămâna trecută. În acest moment, motorina costă 8,95 lei pe litru, iar benzina este la 8,46 lei. În timp ce guvernul întârzie cu adoptarea măsurilor de plafonare a prețurilor, experții avertizează că scumpirile ar putea continua. Între timp, prețurile petrolului rămân sub 90 de dolari barilul, scrie CNBC.

La benzinăriile din București, prețurile sunt cuprinse între 8,61 lei și 8,95 lei pentru motorină, iar în ceea ce privește benzina, între 8,16 lei și 8,46 lei.

În variantele premium, atât benzina, cât și motorina se păstrează peste pragul de 9 lei.

Prețurile petrolului au fost volatile în primele ore ale zilei de miercuri, în ciuda unui raport potrivit căruia ar urma să aibă loc o punere pe piață de petrol din rezervele de urgență ale Agenției Internaționale pentru Energie.

La ora 2:37 a.m. ET, contractele futures pentru petrolul Brent, reperul global, erau stabile la 87,75 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american urca cu 0,7%, până la aproape 84 de dolari pe baril.

Marți, miniștrii Energiei din statele G7 s-au reunit la Paris pentru a discuta despre războiul dintre SUA și Iran și impactul acestuia asupra piețelor globale de petrol și gaze. Conflictul a perturbat producția de energie din Orientul Mijlociu și a dus la blocarea Strâmtorii Hormuz, o rută-cheie pentru transportul maritim.

Wall Street Journal a relatat marți seară că AIE a propus cea mai mare eliberare de petrol din rezervele sale strategice de până acum, peste cele 182 de milioane de barili pe care statele membre i-au pus pe piață după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022. Țările membre urmează să decidă miercuri dacă vor elibera stocurile de urgență de petrol.

Într-un comunicat transmis marți, directorul executiv al AIE, Fatih Birol, a declarat că statele membre dețin în prezent peste 1,2 miliarde de barili de stocuri publice de urgență de petrol, la care se adaugă alte 600 de milioane de barili din stocurile industriei, păstrate în baza obligațiilor impuse de guverne.

„În piețele petroliere, condițiile s-au deteriorat în ultimele zile. Acest lucru creează riscuri semnificative și în creștere pentru piață. Am discutat toate opțiunile disponibile, inclusiv punerea la dispoziția pieței a stocurilor de urgență ale AIE”, a spus Birol.

Marți, prețurile petrolului au scăzut puternic după ce o postare de pe contul de social media al secretarului american al Energiei, Chris Wright, a transmis în mod eronat că Marina SUA a escortat un petrolier prin Strâmtoarea Hormuz.

Ulterior, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, le-a spus reporterilor că Marina SUA „nu a escortat în acest moment niciun petrolier sau altă navă”.

„Credem cu adevărat că factorul critic rămâne durata războiului, astfel că aceste eliberări din stocurile AIE ne mai câștigă câteva zile, însă, în realitate, totul depinde de redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Acest conflict trebuie să se încheie până la sfârșitul săptămânii. În caz contrar, vom vedea prețurile petrolului urcând din nou peste 100 de dolari”, a declarat Sasha Foss, analistă a pieței energiei la Marex, pentru emisiunea CNBC „Europe Early Europe”, miercuri.

Și alți observatori ai pieței au avertizat că un conflict prelungit între SUA și Iran ar putea împinge din nou petrolul peste pragul de 100 de dolari.

„Dacă tensiunile se vor reduce în următoarele săptămâni, prețurile petrolului ar putea să scadă… însă chiar și în acest scenariu este puțin probabil ca ele să revină în intervalul 60 -70 de dolari pe baril, de la începutul acestui an”, a declarat Paul Gooden, șeful diviziei globale de resurse naturale la Ninety One, într-o notă transmisă marți.

„Dacă perturbarea va dura mai mult, consecințele vor deveni mai importante. Prețurile petrolului ar putea crește și mai mult, posibil peste 120 de dolari sau chiar mai sus, până când nivelurile ridicate ale prețurilor vor începe să reducă cererea.”