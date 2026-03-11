Florile sălbatice acoperă Valea Morții, cel mai fierbinte loc din lume. E cea mai spectaculoasă „super-înflorire” din ultimul deceniu

Valea Morții din California, cel mai fierbinte loc de pe Pământ, acoperită de flori, 7 martie 2026. Sursa foto: Profimedia Images

Valea Morții (n.r. Death Valley) din California – cel mai fierbinte loc de pe Pământ și cel mai uscat loc din America de Nord – este, în prezent, acoperită de flori sălbatice, într-un fenomen care se conturează a fi cea mai spectaculoasă înflorire din ultimul deceniu, potrivit BBC.

Serviciul Parcurilor Naționale (NPS) a clasificat oficial acest an, pe 22 februarie, drept un an cu înflorire peste medie, florile de la altitudini joase acoperind întregul parc.

Este cel mai spectaculos eveniment pe care l-a văzut acest loc din 2016 încoace, porțiuni întinse ale deșertului fiind transformate și acoperite de floră aurie și violetă.

› Vezi galeria foto ‹

Cantitate record de precipitații în Valea Morții

Declanșatorul a fost o toamnă neobișnuit de ploioasă. O cantitate record de precipitații, de 6,1 cm, a căzut în Death Valley în toamna anului 2025, îmbibând semințele și îndepărtând stratul lor protector, ceea ce a declanșat germinarea, urmată de o iarnă mult mai umedă decât de obicei, care a furnizat umiditatea constantă necesară dezvoltării rădăcinilor.

Strălucitorul galben al florii „desert gold” este în prezent una dintre cele mai proeminente specii aflate în floare, alături de „brown-eyed primrose”, „grape soda lupine” și „desert star”.

Florile de la altitudini joase sunt așteptate să persiste până la mijlocul sau sfârșitul lunii martie, iar înfloririle de la altitudini mai mari sunt prognozate între aprilie și iunie.

Deși unii au folosit termenul „superbloom” (super-înflorire), parcul în sine este precaut în privința acestei etichete. Oficialii NPS au menționat că, deși nu sunt la fel de multe flori ca în anii anteriori de „superbloom”, sunt mult mai multe decât în majoritatea anilor. Superbloom-uri anterioare în Death Valley au avut loc în 1998, 2005 și 2016.