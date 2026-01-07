Producătorul auto Hyundai va pune la muncă 30.000 de roboți umanoizi, în uzine din toată lumea. Cum arată „angajații” fabricați în SUA

Hyundai va „angaja” 30.000 de roboți umanoizi în fabrici auto din toată lumea. Sursa foto: Hepta

Producătorul auto sud-coreean Hyundai Motor Group a dezvăluit la Consumer Electronics Show (CES) 2026 din Las Vegas un plan ambițios de a utiliza roboți umanoizi în producția globală, începând cu uzinele sale din Statele Unite și apoi în fabrici din toată lumea, potrivit BBC.

Hyundai intenționează să construiască o facilitate de producție în care să fabrică anual până la 30.000 de roboți Atlas, un model umanoid dezvoltat de Boston Dynamics, companie americană afiliată, ale cărei acțiuni sunt deținute majoritar de grupul auto, transmite InsideEVs.

Roboții sunt proiectați pentru uz industrial și vor fi produși la scară largă până în 2028.

Robotul Atlas, prezentat ca o versiune gata de producție la CES, poate opera autonom în medii industriale și este dotat cu articulații avansate, senzori tactili și capacitatea de a-și schimba bateria singur, ceea ce îi permite să funcționeze continuu pe linia de producție.

30.000 de roboți umanoizi în fabricile Hyundai, în 2028

Planul companiei este ca roboții să fie integrați treptat în procesele de fabricație. Începând cu 2028, aceștia vor prelua sarcini precum secvențierea componentelor, iar până în 2030 sunt pregătiți să avanseze spre asamblarea componentelor, manipularea greutăților mari și alte operațiuni complexe, odată ce beneficiile pentru siguranță și calitate vor fi validate.

Strategia face parte dintr-un demers mai amplu al Hyundai de a dezvolta ceea ce compania numește „physical AI”, o integrare a inteligenței artificiale în hardware robotic care poate colecta date din lumea reală și poate lua decizii autonome în medii de producție. Această abordare vizează eficientizarea proceselor industriale și reducerea efortului fizic asupra lucrătorilor umani.

Hyundai își propune ca roboții umanoizi să nu fie doar un element izolat în SUA, ci să fie extinși în rețeaua sa de fabrici din întreaga lume, transformând modul în care sunt realizate autovehiculele și consolidând poziția companiei în era roboticii industriale.

Această mișcare reprezintă un moment important în dezvoltarea roboticii aplicate în producția auto, iar Hyundai speră că adoptarea pe scară largă a roboților Atlas va deschide calea pentru o automatizare mai profundă și mai eficientă în industrie.