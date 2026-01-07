Scandal incredibil între doi primari: Unul a chemat Poliția pentru că celălalt i-a deszăpezit o stradă din comună

Primarul PSD a chemat poliția și l-a acuzat pe liberal că ar fi distrus drumul. Foto: Getty Images

Scene halucinante în județul Gorj, unde doi primari s-au certat pentru că edilul PNL a deszăpezit un drum de acces care aparține, de fapt, de localitatea-vecină. Primarul PSD a chemat poliția și l-a acuzat pe liberal că ar fi distrus drumul. Polițiștii îl contrazic, însă, și spun că drumul n-a fost stricat, ci doar deszăpezit.

Iulian Giurgescu, primarul din Samarinești: Dacă nu deszăpezeam acea porțiune de drum nu puteam ajunge în satul Băzăvani, sat care aparține de Samarinești. Tot noi, din discuțiile cu cetățenii, că eu nu sunt primar de 30 de ani, tot noi am deszăpezit acel tronson de drum.

M-am trezit cu telefon de la poliție că ar fi sunat cineva că nu trebuia să las lama pe teritoriul altui UAT.

S-a constatat că nu sunt deteriorări ale drumului. Ce deteriorări să fie cu o lamă cu răzuitor de cauciuc pentru zăpadă?

Costel Cosmin Morega, primarul din Motru: În urma constatării a domnului consilier de la AUR, consilier local la primăria municipiului Motru și care stă în zona Horăști, am înțeles că pe acea zonă cel care a folosit acel buldoescavator ar fi stricat o parte din drum.

Din pozele văzute și filmări, se vedea că apă o ia pe mijlocul drumului. Și s-a stricat oarecum profilul drumului. Acum, dacă este o greșeală, se îndreaptă, așa o văd. Eu nu cred că a vrut intenționat cineva să facă treaba asta, dar v-am spus, o neglijență, poate o nepricepere, poate o grabă, nu știu, sunt mai mulți factori de analizat.