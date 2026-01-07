Warner Bros respinge din nou oferta Paramount și le cere acționarilor să susțină acordul de 72 miliarde de dolari cu Netflix

Dacă Netflix va avea câștig de cauză, operațiunile de știri și cablu ale Warner ar fi separate într-o companie proprie. Foto: Hepta

Warner Bros a respins din nou o ofertă de preluare a Paramount și le-a spus miercuri acționarilor să mențină o ofertă rivală din partea Netflix, potrivit AP.

Conducerea Warner a respins în repetate rânduri propunerile Paramount, deținută de Skydance - și a îndemnat acționarii în urmă cu doar câteva săptămâni să susțină vânzarea afacerii sale de streaming și studio către Netflix pentru 72 de miliarde de dolari. Între timp, Paramount și-a îmbunătățit oferta de 77,9 miliarde de dolari pentru întreaga companie și s-a adresat direct acționarilor cu o ofertă ostilă.

Warner Bros. Discovery a declarat miercuri că consiliul său de administrație a stabilit că oferta Paramount nu este în interesul superior al companiei sau al acționarilor acesteia. A recomandat din nou acționarilor să susțină acordul Netflix.

„Oferta Paramount continuă să ofere o valoare insuficientă, inclusiv termeni precum o sumă extraordinară de finanțare prin datorii care creează riscuri la finalizare și lipsa de protecție pentru acționarii noștri dacă o tranzacție nu este finalizată”, a declarat Samuel Di Piazza Jr., președintele Warner Bros. Discovery, într-un comunicat. „Acordul nostru obligatoriu cu Netflix va oferi o valoare superioară la niveluri mai mari de certitudine, fără riscurile și costurile semnificative pe care oferta Paramount le-ar impune acționarilor noștri.”

La sfârșitul lunii trecute, Paramount a anunțat o „garanție personală irevocabilă” din partea fondatorului Oracle, Larry Ellison - care este tatăl CEO-ului Paramount, David Ellison - pentru a susține finanțarea în capital propriu în valoare de 40,4 miliarde de dolari pentru oferta companiei. Paramount și-a majorat, de asemenea, plata promisă către acționari la 5,8 miliarde de dolari dacă acordul este blocat de autoritățile de reglementare, corespunzând cu ceea ce Netflix a pus deja pe masă.

Într-o scrisoare către acționari, Warner și-a exprimat îngrijorarea cu privire la un potențial acord cu Paramount. Compania a declarat că, în esență, consideră oferta o achiziție cu efect de levier, care include o mulțime de datorii, și că ar putea dura între 12 și 18 luni pentru a încheia o tranzacție.

Bătălia pentru Warner și valoarea fiecărei oferte devine complicată deoarece Netflix și Paramount își doresc lucruri diferite. Achiziția propusă de Netflix include doar studiourile și divizia de streaming a Warner, inclusiv diviziile și platformele sale de producție TV și film, precum HBO Max. Dar Paramount își dorește întreaga companie - care, dincolo de studiouri și streaming, include rețele precum CNN și Discovery.

Dacă Netflix are succes, operațiunile de știri și cablu ale Warner ar fi separate într-o companie proprie, în baza unei separări anunțate anterior.

O fuziune cu oricare dintre companii va atrage o examinare antitrust extremă. Datorită dimensiunii și impactului potențial, aproape sigur va declanșa o revizuire din partea Departamentului de Justiție al SUA, care ar putea da în judecată pentru a bloca tranzacția sau a solicita modificări. Alte țări și autorități de reglementare din străinătate ar putea, de asemenea, să conteste fuziunea.