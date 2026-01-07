Warner Bros respinge din nou oferta Paramount și le cere acționarilor să susțină acordul de 72 miliarde de dolari cu Netflix

Warner Bros a respins din nou o ofertă de preluare a Paramount și le-a spus miercuri acționarilor să mențină o ofertă rivală din partea Netflix, potrivit AP.
Conducerea Warner a respins în repetate rânduri propunerile Paramount, deținută de Skydance - și a îndemnat acționarii în urmă cu doar câteva săptămâni să susțină vânzarea afacerii sale de streaming și studio către Netflix pentru 72 de miliarde de dolari. Între timp, Paramount și-a îmbunătățit oferta de 77,9 miliarde de dolari pentru întreaga companie și s-a adresat direct acționarilor cu o ofertă ostilă.
Warner Bros. Discovery a declarat miercuri că consiliul său de administrație a stabilit că oferta Paramount nu este în interesul superior al companiei sau al acționarilor acesteia. A recomandat din nou acționarilor să susțină acordul Netflix.
„Oferta Paramount continuă să ofere o valoare insuficientă, inclusiv termeni precum o sumă extraordinară de finanțare prin datorii care creează riscuri la finalizare și lipsa de protecție pentru acționarii noștri dacă o tranzacție nu este finalizată”, a declarat Samuel Di Piazza Jr., președintele Warner Bros. Discovery, într-un comunicat. „Acordul nostru obligatoriu cu Netflix va oferi o valoare superioară la niveluri mai mari de certitudine, fără riscurile și costurile semnificative pe care oferta Paramount le-ar impune acționarilor noștri.”
La sfârșitul lunii trecute, Paramount a anunțat o „garanție personală irevocabilă” din partea fondatorului Oracle, Larry Ellison - care este tatăl CEO-ului Paramount, David Ellison - pentru a susține finanțarea în capital propriu în valoare de 40,4 miliarde de dolari pentru oferta companiei. Paramount și-a majorat, de asemenea, plata promisă către acționari la 5,8 miliarde de dolari dacă acordul este blocat de autoritățile de reglementare, corespunzând cu ceea ce Netflix a pus deja pe masă.
Într-o scrisoare către acționari, Warner și-a exprimat îngrijorarea cu privire la un potențial acord cu Paramount. Compania a declarat că, în esență, consideră oferta o achiziție cu efect de levier, care include o mulțime de datorii, și că ar putea dura între 12 și 18 luni pentru a încheia o tranzacție.
Bătălia pentru Warner și valoarea fiecărei oferte devine complicată deoarece Netflix și Paramount își doresc lucruri diferite. Achiziția propusă de Netflix include doar studiourile și divizia de streaming a Warner, inclusiv diviziile și platformele sale de producție TV și film, precum HBO Max. Dar Paramount își dorește întreaga companie - care, dincolo de studiouri și streaming, include rețele precum CNN și Discovery.
Dacă Netflix are succes, operațiunile de știri și cablu ale Warner ar fi separate într-o companie proprie, în baza unei separări anunțate anterior.
O fuziune cu oricare dintre companii va atrage o examinare antitrust extremă. Datorită dimensiunii și impactului potențial, aproape sigur va declanșa o revizuire din partea Departamentului de Justiție al SUA, care ar putea da în judecată pentru a bloca tranzacția sau a solicita modificări. Alte țări și autorități de reglementare din străinătate ar putea, de asemenea, să conteste fuziunea.