Cum ar putea aviația să polueze mult mai puțin fără să reducă numărul de pasageri. Eliminarea locurilor premium, una dintre soluții

Potrivit experților, emisiile de CO₂ ale aviației s-ar putea dubla sau chiar tripla până în 2050. sursa foto: Getty

Emisiile care contribuie la încălzirea globală generate de aviație ar putea fi reduse la jumătate – fără a diminua numărul de zboruri ale pasagerilor – prin eliminarea locurilor premium, operarea zborurilor cu un grad de ocupare aproape maxim și folosirea celor mai eficiente aeronave, arată o analiză The Guardian.

Aceste măsuri de eficiență ar putea fi mult mai eficiente în combaterea amprentei de carbon în creștere rapidă a aviației decât angajamentele privind utilizarea combustibililor „sustenabili” sau schemele controversate de compensare a emisiilor, spun cercetătorii.

Aceștia consideră că studiul lor, care a analizat peste 27 de milioane de zboruri comerciale din aproximativ 35 de milioane efectuate în 2023, este primul care evaluează variațiile de eficiență operațională ale zborurilor la nivel global.

Cantitatea de dioxid de carbon emisă pe kilometru de zbor a scăzut treptat, pe măsură ce aeronavele au devenit mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil.

Totuși, creșterea numărului de zboruri a depășit cu mult acest progres, astfel că emisiile care alimentează criza climatică continuă să crească. Potrivit experților, emisiile de CO₂ ale aviației s-ar putea dubla sau chiar tripla până în 2050.

Noua analiză arată că zborurile mai poluante sunt frecvente pe aeroporturi din SUA și Australia, în special pe cele mai mici, precum și în unele părți ale Africii și Orientului Mijlociu. În schimb, aeroporturile din India, Brazilia și Asia de Sud-Est sunt dominate de zboruri mai puțin poluante.

Atlanta și New York se numără printre aeroporturile cu cele mai ineficiente zboruri, cu performanțe aproape cu 50% mai slabe decât aeroporturile cu cele mai eficiente operațiuni, precum Abu Dhabi și Madrid.

Organizația ONU pentru aviație, ICAO, se bazează pe un sistem de compensare a emisiilor considerat „neambițios și problematic”, numit Corsia, pentru a reduce poluarea.

Însă până acum nu a obligat nicio companie aeriană să folosească efectiv credite de carbon. Recent, ICAO a fost acuzată că ar fi capturată de interesele industriei.

Uniunea Europeană a stabilit un obiectiv ca, până în 2030, companiile aeriene să utilizeze 6% combustibil sustenabil pentru aviație, obținut din ulei alimentar uzat sau produs cu electricitate, însă oferta este limitată și costisitoare.

„În prezent suntem blocați într-o situație globală în care nu există nicio speranță că aviația își va reduce emisiile”, a declarat profesorul Stefan Gossling de la Universitatea Linnaeus din Suedia, coordonatorul cercetării.

În schimb, a explicat el, avioanele doar cu locuri economy, un grad de ocupare de 95% și utilizarea celor mai eficiente aeronave existente astăzi ar putea reduce consumul de combustibil și, implicit, emisiile cu 50–75%.

„Este enorm”, a spus el, adăugând că acest lucru ar însemna și o nevoie mult mai mică de combustibili sustenabili pentru a face zborurile aproape neutre din punct de vedere al emisiilor în viitor.

„Am crezut întotdeauna că transportul aerian este deja foarte eficient – și asta este și ceea ce le place companiilor aeriene să spună oamenilor”, a spus Gossling. „Dar, în realitate, este foarte ineficient din cauza a trei factori: folosirea aeronavelor vechi, transportul pasagerilor (din clasele premium – n.r.) cu mult spațiu și faptul că, de multe ori, avioanele nu sunt complet ocupate”.

În 2023, factorul mediu de încărcare – gradul de ocupare a locurilor – a fost de aproape 80%.

Studiul, publicat în revista Communications Earth & Environment, a analizat eficiența zborurilor între 26.000 de perechi de orașe, pe baza emisiilor de CO₂ per kilometru și per pasager.

Analiza a inclus 3,5 miliarde de pasageri care au zburat o distanță cumulată de 6,8 trilioane de kilometri, echivalentul a 145 de călătorii dus-întors până la Soare. Zborurile au generat 577 de milioane de tone de CO₂, echivalentul emisiilor anuale ale Germaniei.

Cercetarea a constatat că SUA, responsabile pentru un sfert din toate emisiile din aviație, au avut zboruri cu 14% mai poluante decât media globală.

China, al doilea cel mai mare poluator din aviație, a avut eficiențe ușor peste media globală, în timp ce Regatul Unit, al treilea cel mai mare poluator, s-a situat ușor sub media de 84,4 grame de CO₂ per pasager-kilometru.

Emisiile pe rute specifice au variat enorm. Cea mai eficientă rută a fost între Milano (Italia) și aeroportul Incheon, lângă Seul (Coreea de Sud), cu 31,6 g CO₂/pasager-kilometru.

Avioanele moderne, pline și cu mai puține locuri premium sunt principalele motive pentru eficiența ridicată. Cea mai ineficientă rută a fost în Papua Noua Guinee, iar a doua cea mai slabă performanță a fost pe ruta dintre aeroportul Ironwood și Minneapolis/St Paul din SUA (805 g CO₂/pasager-kilometru).

„Deși companiile aeriene susțin adesea că economiile de combustibil sunt în propriul lor interes economic, realitatea este că multe continuă să zboare cu aeronave vechi, cu factori de încărcare scăzuți sau cu o pondere tot mai mare a locurilor din clasele premium”, au arătat cercetătorii.

Gossling a spus că înlocuirea locurilor premium cu locuri economy mai dense este probabil cel mai important factor. În ansamblu, pasagerii de la clasa întâi și business sunt responsabili pentru emisii de peste trei ori mai mari decât cei de la clasa economy, iar în cele mai spațioase cabine premium, chiar de până la 13 ori mai mari.

Politicile pentru creșterea eficienței ar putea include opțiuni mai blânde, precum obligarea companiilor aeriene să afișeze un rating de eficiență pentru fiecare rută, a spus Gossling: „La fel ca în cazul electrocasnicelor, nu ai vrea să zbori cu o companie aeriană care are rating F”.

Politicile bazate pe piață ar putea presupune ca aeroporturile să perceapă taxe de aterizare mai mari pentru aeronavele mai poluante, care afectează și calitatea aerului pentru comunitățile locale. În cele din urmă, reglementările ar putea interzice cele mai poluante aeronave, așa cum s-a întâmplat deja în unele locuri cu avioanele cele mai zgomotoase.

Îmbunătățirile potențiale de eficiență prezentate în studiu, precum înlocuirea aeronavelor vechi și poluante, ar implica costuri, iar industria aviației funcționează deja cu marje mici de profit. Totuși, Gossling susține că industria s-a blocat într-un model de afaceri axat pe creșterea numărului de pasageri pentru a obține profit.

În schimb, a spus el, companiile ar putea opera mai puține zboruri, dar mai pline, cu prețuri mai mari ale biletelor.

Multe zboruri sunt efectuate doar pentru că sunt foarte ieftine, a explicat el: „Știm că o mare parte din cererea pentru transportul aerian este indusă. Dacă mărești costul, oamenii vor alege pur și simplu un alt tip de vacanță”.

„Companiile aeriene au un interes propriu puternic în reducerea consumului de combustibil și maximizarea gradului de ocupare. Cu toate acestea, eșecurile din lanțurile de aprovizionare au dus la un restanț de peste 5.000 de aeronave comandate”, a declarat Marie Owens Thomsen, vicepreședinte senior pentru sustenabilitate la Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA), organizația care reprezintă companiile aeriene la nivel global.

Ea a spus că progresele reale în reducerea emisiilor din aviație țin de utilizarea combustibililor sustenabili, de Corsia și de modernizarea rutelor aeriene.

La nivel global, zborurile sunt dominate de pasageri bogați, doar 1% din populația lumii fiind responsabilă pentru 50% din emisiile din aviație.

Doar aproximativ 10% dintre oameni zboară într-un an, iar doar 4% călătoresc în afara granițelor. Chiar și în țări mai bogate, precum SUA și Germania, doar aproximativ jumătate, respectiv o treime din populație, urcă într-un avion.

Un purtător de cuvânt al ICAO a declarat că analiza organizației arată că îmbunătățirile operaționale ar putea asigura 4–11% din reducerile de emisii necesare pentru atingerea obiectivului de emisii net zero, în timp ce combustibilii mai curați ar furniza peste jumătate, iar tehnologiile inovatoare restul. ICAO încurajează accelerarea acțiunilor de către cele 193 de state membre și salută toate cercetările care aduc perspective noi.