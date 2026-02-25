Exploatarea ilegală a aurului se extinde pe Amazon și amenință o țară întreagă. "O criză cu efecte ireversibile"

3 minute de citit Publicat la 00:24 25 Feb 2026 Modificat la 00:24 25 Feb 2026

Vedere aeriană din dronă a unei exploatări ilegale, care a contaminat apele cu mercur în bazinul Amazonului. Foto: Getty Images

Exploatarea ilegală a aurului se extinde în noi regiuni din Amazonul peruan, avansând de-a lungul cursurilor de apă izolate și în teritoriile indigene, iar experții avertizează asupra unei crize de mediu și de sănătate publică, având potențiale efecte ireversibile, arată presa internațională.

Este o nouă etapă a uneia dintre cele mai distructive industrii de pe Amazon, pe măsură ce operațiunile se mută din zonele tradiționale către regiuni anterior neafectate, au declarat pentru The Associated Press ecologiști, cercetători și lideri indigeni.

Extinderea exploatărilor ilegale accelerează defrișările, contaminează râurile cu mercur și expune comunitățile izolate la violență și criminalitate organizată, chiar dacă autoritățile susțin că intensifică măsurile de control.

Mineritul ilegal afectează toate regiunile din Peru

Anterior concentrată mai ales în regiunea sudică amazoniană Madre de Dios, activitatea s-a extins acum spre nord, în zone precum Loreto și Ucayali.

Într-un interviu televizat la începutul lunii februarie, Rodolfo García Esquerre, un oficial de rang înalt din Peru însărcinat cu combaterea mineritului ilegal, a recunoscut gravitatea situației.

„Din păcate, avem minerit ilegal în toate regiunile din țară”, a spus el.

Cei implicați în astfel de activități doboară pădurile cu buldozerele, sapă gropi în luncile inundabile și folosesc vase de dragare, care aspiră sedimentele râurilor, în căutarea aurului.

În urma lor rămân bălți cu apă stătătoare contaminată cu mercur și maluri erodate. În acest proces, taberele și drumurile de acces ale minerilor ilegali pătrund tot mai adânc în păduri anterior neatinse.

César Ipenza, avocat peruan specializat în dreptul mediului, menționează că expansiunea s-a accelerat în ultimii ani, pe fondul creșterii prețului aurului. În 2026, aurul se tranzacționează la aproximativ 2.000 de dolari uncia, preț situat aproape de maximele istorice și la un nivel dublu față de acum un deceniu.

„Mineritul ilegal a crescut considerabil”, a indicat Ipenza, notând apariția unor noi activități în Huánuco, Pasco, Loreto și de-a lungul graniței cu Ecuadorul, pe măsură ce prețurile ridicate fac exploatarea rentabilă și în zone mai îndepărtate.

Julia Urrunaga, directoarea pentru Peru a organizației neguvernamentale Environmental Investigation Agency, spune, la rândul ei, citând rapoartele din teren, că în acest an mineritul ilegal apare în noi zone, în special de-a lungul sistemelor fluviale.

Râuri tulburi și păduri doborâte

Specialiștii de mediu de pe teren spun că modificările devin vizibile la scurt timp după instalarea exploatărilor ilegale.

„Se întâmplă foarte repede. Vezi schimbări în câteva săptămâni sau luni de la apariția utilajelor”, explică Luis Fernández, cercetător la Sabin Center for Environment and Sustainability din cadrul Wake Forest University.

La Stațiunea Biologică Panguana, din Amazonul central peruan, efectele sunt, de asemenea, vizibile în acest început de an.

Acest obiectiv a devenit un punct fierbinte pe harta mineritului ilegal, spune administratorul Fernando Malatesta.

„Acolo unde odinioară erau păduri intacte, râurile sunt acum tulburi. Apa era limpede ca cristalul. Acum nu mai este”, a declarat el.

Malatesta a povestit cum o zonă de pădure, intactă până de curând, a devenit „de nerecunoscut”, după ce a fost defrișată în ultimele luni cu zeci de utilaje.

Amenințări, violențe și fuga din pădure

La Panguana, Malatesta și echipa sa au fost nevoiți să părăsească stațiunea după ce amenințările s-au intensificat în 2025 și la începutul lui 2026.

„Au început să ne amenințe. Erau oameni cu macete”, a relatat el confruntările cu minerii ilegali.

Violențele sunt legate de implicarea tot mai accentuată a rețelelor de criminalitate organizată.

„Grupările criminale transnaționale devin tot mai influente de la o zi la alta”, a punctat César Ipenza.

„Din păcate, (minieritul ilegal al aurului) este o sursă de finanțare pentru multe dintre activitățile de criminalitate organizată din țară, iar fenomenul e strâns legat și de forțele politice din Peru în acest moment”, a menționat, la rândul ei, Julia Urrunaga.

Ce fac autoritățile în lupta contra mineritului ilegal

La sfârșitul anului 2023, Guvernul din Peru a creat o comisie multisectorială la nivel înalt pentru combaterea mineritului ilegal.

Autoritățile susțin că acțiunile de control sunt în desfășurare.

Operațiuni recente au dus la confiscarea și distrugerea unor echipamente în valoare de aproximativ 16 milioane de dolari, utilizate în activități ilegale.

Totuși, apărătorii mediului afirmă că aplicarea legii rămâne slabă pe teren.

Guvernul peruan nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Rodolfo García Esquerre, numit în funcție în 2024, a refuzat să ofere declarații suplimentare.