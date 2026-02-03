Prețul aurului a crescut cu peste 65% anul trecut, iar cererea pieței din România ar putea ajunge la 50%, în 2026

Evoluţia recentă a valorii aurului determină totodată şi o majorare a lichidităţii obţinute de clienţi prin serviciile de microcreditare de tip amanet / Sursa foto: Getty Images

Preţul aurului a înregistrat o creştere de peste 65% în 2025, iar pentru acest an cererea pieţei locale de aur ar putea fi cuprinsă între 40% şi 50%, în linie cu tendinţa globală, arată o analiză de specialitate, potrivit Agerpres.

Potrivit analizei realizată de Magnor, evoluţia preţului a fost determinată de factori structurali globali, precum achiziţiile susţinute ale băncilor centrale, deprecierea dolarului american şi creşterea cererii investiţionale din partea fondurilor şi a investitorilor individuali.

„Aurul şi-a demonstrat capacitatea de a proteja valoarea capitalului într-un context economic marcat de incertitudine. În ultimul an, am observat un interes în creştere pentru aurul de investiţii, dar şi pentru utilizarea aurului ca activ financiar, cu valoare economică reală”, susţine directorul general al companiei, Cosmin Popovici.

Conform analizei, creşterea accelerată a preţului la aur a schimbat fundamental modul în care acesta este perceput de deţinători. Aurul nu mai este doar un bun personal sau un obiect cu valoare emoţională, ci un activ cu valoare financiară care creşte în timp şi care poate fi utilizat pentru obţinerea de lichidităţi.

Evoluţia recentă a valorii aurului determină totodată şi o majorare a lichidităţii obţinute de clienţi prin serviciile de microcreditare de tip amanet.

În acest context, clienţii pot accesa în prezent o lichiditate cu aproximativ 65% mai mare comparativ cu anul 2024, folosind acelaşi obiect din aur. De exemplu, în ianuarie 2026, un client a obţinut un împrumut mediu de 2.500 lei faţă de 1.500 lei în 2024, valorificând acelaşi colateral din aur.

În România, piaţa internă se află într-o fază de expansiune

Această dinamică reconfirmă aurul ca activ lichid şi sigur, cu rol esenţial în protejarea valorii în faţa inflaţiei şi a incertitudinilor economice şi geopolitice. Într-un context volatil, aurul rămâne o soluţie financiară stabilă şi relevantă.

Perspectivele pentru 2026 indică menţinerea cererii ridicate la nivel global, pe fondul unor factori structurali care continuă să favorizeze aurul.

Cererea este susţinută de politici monetare mai relaxate, orientarea economiilor emergente către aur ca activ strategic şi integrarea lui ca element structural în portofoliile de investiţii.

În România, aceşti factori internaţionali se suprapun peste un context local caracterizat de interes crescut pentru diversificarea economiilor personale, inflaţie şi volatilitate valutară. Piaţa internă se află într-o fază de expansiune, fiind alimentată în principal de cererea persoanelor fizice.

„Pentru 2026, estimăm o creştere a cererii locale de aur cuprinsă între 40% şi 50%, în linie cu tendinţa globală. Segmentul lingourilor de aur de investiţii cu gramaj de 5-10 grame rămâne dominant, datorită accesibilităţii şi flexibilităţii”, arată Popovici.

Magnor este un holding românesc care deţine o platformă de tranzacţionare a bijuteriilor şi lingourilor din aur, produselor de lux şi electronicelor pre-owned. Compania are o experienţă de peste 18 ani. Magnor operează 26 de magazine în Bucureşti, Ilfov, Timişoara, Sibiu, Braşov, Piatra Neamţ, Focşani, Bacău, Craiova, Galaţi şi Constanţa, Tg. Mureş, Cluj, Buzău şi Ploieşti.