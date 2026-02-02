Prețurile aurului și argintului s-au prăbușit după cotațiile istorice de săptămâna trecută. Ce s-a întâmplat

Aurul și argintul au înregistrat o scădere bruscă a prețurilor după ce, la începutul săptămânii trecute, cotaţiile au atins niveluri istorice. Sursa foto: Getty Images

Aurul și argintul au înregistrat o scădere bruscă a prețurilor după ce, la începutul săptămânii trecute, cotaţiile au atins niveluri istorice. În tranzacțiile din Asia de luni, prețul spot al aurului a coborât cu peste 9%, la 4.403 dolari (3.222 lire) uncia, în timp ce argintul s-a prăbușit cu 15%, până sub 72 de dolari uncia, scrie BBC.

Cotațiile atinseseră noi recorduri în ianuarie, după ce investitorii și-au plasat banii în așa-numitele active „refugiu”, din cauza incertitudinilor geopolitice.

Piețele au reacționat cu îngrijorare la discuțiile despre independența Rezervei Federale a SUA, însă prețurile metalelor au scăzut vineri, după ce președintele Donald Trump l-a nominalizat pe Kevin Warsh, fost guvernator al băncii centrale, ca nou președinte al instituției. Numirea lui Warsh a fost, în general, bine primită de piețele financiare, iar dolarul s-a apreciat vineri cu 1% față de o serie de valute.

În timp ce dolarul a urcat, aurul spot a înregistrat cea mai abruptă scădere într-o singură zi din 1983, cu un minus de peste 9%, iar argintul s-a prăbușit cu 27%.

„Catalizatorul clar al vânzării masive de vineri a părut să fie știrea... că Kevin Warsh a obținut nominalizarea pentru funcția de președinte al Fed”, au spus analiștii de la Deutsche Bank.

Pe lângă continuarea vânzărilor pe segmentul mărfurilor, luni au scăzut și acțiunile asiatice, bursa din Coreea de Sud fiind în fruntea pierderilor: indicele de referință Kospi a coborât cu peste 5%. În restul regiunii, Hang Seng din Hong Kong a pierdut 3%, iar Nikkei 225 din Japonia era cu peste 1% mai jos.

Pe piețele globale ale energiei, prețul țițeiului a scăzut cu peste 5%. Scăderea este pusă pe seama mai multor factori, inclusiv decizia marilor producători de petrol de a menține producția neschimbată și semnele de detensionare a relațiilor dintre SUA și Iran.

Creșterea valorii dolarului american ar fi putut, de asemenea, să aibă un impact, deoarece prețul petrolului este denominat în dolari, ceea ce îl face mai scump pentru cumpărătorii din afara SUA.

Metalele prețioase au avut un an spectaculos în 2025, aurul consemnând cea mai mare creștere anuală din 1979.

Cu piețele financiare speriate de riscuri precum tarifele lui Trump și temerile că acțiunile legate de inteligența artificială sunt supraevaluate, aurul și argintul au atins în mod repetat noi recorduri. Aurul a atins un vârf de peste 5.500 de dolari la finalul lunii ianuarie din acest an, în timp ce argintul a ajuns și el la un maxim istoric de peste 120 de dolari.

Analiștii de pe Wall Street se așteaptă ca Fed să reducă dobânzile de cel puțin două ori în 2026. Aurul tinde să fie considerat o investiție mai atractivă atunci când dobânzile sunt scăzute. Unul dintre marile atuuri ale aurului este raritatea sa relativă. Doar aproximativ 216.265 de tone din acest metal au fost extrase vreodată, potrivit World Gold Council, asociație de profil din industrie.

Deși îngrijorările economice pot împinge în sus valoarea aurului, prețurile pot la fel de ușor să scadă atunci când aceste temeri se diminuează sau investitorii consideră că avansul a fost exagerat.

Mark Matthews, șeful departamentului de cercetare pentru Asia la Bank Julius Baer, a declarat pentru Reuters că una dintre explicațiile probabile pentru scăderile puternice din ultimele două zile „este că prețurile metalelor prețioase s-au prăbușit pur și simplu pentru că în săptămâna precedentă urcaseră deja vertiginos”.