Ramzan Kadîrov și-a numit fiul de 20 de ani în funcţia de vicepremier al Ceceniei

Ramzan Kadîrov, liderul Republicii Cecene din Rusia, l-a numit pe fiul său, Akhmat Kadîrov, în vârstă de 20 de ani, în funcția de viceprim-ministru interimar. De asemenea, tânărul va rămâne şi ministru al culturii fizice și sportului din Cecenia, poziţie pe care o ocupă din 2024, conform Kiev Post. Liderul cecen obişnuieşte să-şi numească rudele în funcţii oficiale. Aishat Kadîrova, fiica lui cea mare, este viceprim-ministru și ministru al culturii în Cecenia.

Ramzan Kadîrov a fost acuzat de nepotism, numindu-și copiii în funcții guvernamentale de rang înalt.

În noiembrie 2023, Ramzan Kadîrov l-a numit pe fiul său adolescent, Adam Kadîrov, șef al serviciului său de securitate, după ce Adam a bătut un deținut aflat în arest pentru că ar fi ars Coranul. Adam a primit, de asemenea, al treilea premiu de stat pentru „consolidarea valorilor islamice tradiționale” după conflict.

În 2024, Adam Kadîrov a primit o medalie la competiția Forțelor Speciale UAE SWAT Challenge din Dubai, în ciuda faptului că nu a participat la competițiile propriu-zise, ​​și a fost ulterior numit „curator” al Universității Forțelor Speciale Vladimir Putin.

Aishat Kadîrova, fiica cea mare a lui Ramzan Kadyrov, este viceprim-ministru și ministru al culturii în Cecenia.

În 2016, agenția locală de știri Kavkaz.Realii a identificat aproape o sută de rude ale lui Ramzan Kadyrov care fuseseră numite în funcții oficiale.

Ramzan Kadîrov a condus enclava caucaziană cu o mână de fier din 2004, după moartea tatălui său asasinat, Akhmad Kadîrov, preluând oficial puterea în 2007.

Regimul lui Kadîrov a fost asociat cu numeroase încălcări grave ale drepturilor omului cu mult înainte de războiul din Ucraina.

În ultimele săptămâni, au apărut speculaţii privind starea precară de sănătate a lui Kadîrov, dar liderul cecen a respins zvonurile.