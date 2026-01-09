Escrocii profită de haosul majorării taxelor şi impozitelor. Românii primesc facturi false cu sume foarte mari de plată

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Infractorii cibernetici profită de haosul creat odata cu majorarea taxelor și impozitelor și găsesc noi metode pentru a-i păcăli pe români. Țintele principale sunt locatarii de bloc și asociațiile de proprietari. Potrivit specialiștilor în securitate cibernetică, escrocii trimit facturi false care par să vină din partea companiilor de furnizare a energiei electrice, apei, gazelor sau internetului. Documentele sunt însoțite şi de mesaje alarmante.

Vorbim despre noi metode folosite de escroci la început de an, care profită, bineînțeles, de situația din țara noastră. Una dintre aceste metode constă în trimiterea de facturi false. Mai exact, locuitorii, în special cei care stau la bloc, primesc în poștă diverse scrisori ce conțin facturi pentru utilități: apă, energie și altele asemenea.

În aceste facturi sunt trecute sume foarte mari, iar destinatarii sunt avertizați că ar avea restanțe și că, în cazul în care nu le achită, banca sau statul le-ar putea pune sechestru pe bunuri.

Specialiștii recomandă ca, în situația în care primiți astfel de notificări, să verificați imediat pe site-ul furnizorului dacă informațiile sunt reale și care este, de fapt, situația dumneavoastră.

Majorarea taxelor şi impozitelor nu a venit fără scandal. La primăria din comuna Salcea, în județul Suceava, locuitorii s-au întâlnit într-o ședință cu edilulm unde i-au cerut explicații pentru taxele și impozitele majorate pe 2026, dar şi demisia.

În Capitală, există şi cazuri halucinante. Pentru un apartament unde există sediul unei firme s-a plătit anul trecut 200 de lei, iar anul acesta suma de plată este de 68.000 de lei. Un alt bucureștean care și-a cumpărat recent un apartament a aflat că are de plată 800.000 de lei. Evident, era o eroare, însă suma i-a provocat un șoc.