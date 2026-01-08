Franța și Germania atacă dur SUA. Macron: „Au o agresivitate neocolonială”. Steinmeier: „Lumea devine o peșteră de tâlhari”

Macron spune că Statele Unite se „îndepărtează treptat” de unii aliați. Foto: Profimedia Images

Președintele Franței Emmanuel Macron a acuzat, joi, Statele Unite că „se îndepărtează” de anumiți aliați şi că practică o „agresivitate neocolonială”. Mesajul liderului francez a fost transmis cu ocazia discursului de început de an pentru ambasadori, potrivit BFMTV.

Statele Unite se „îndepărtează treptat” de unii aliați și se „eliberează de regulile internaționale”, a deplâns Emmanuel Macron joi, 8 ianuarie, în discursul său anual adresat ambasadorilor francezi, menționând totodată „o agresivitate neocolonială” din ce în ce mai răspândită în relațiile diplomatice.

„Instituțiile multilateralismului funcționează din ce în ce mai puțin bine. Evoluăm într-o lume a marilor puteri cu o tentație reală de a împărți lumea între ele", a avertizat președintele francez.

Declarațiile lui Macron vin după ce SUA au anunțat că intenționează să obțină Groenlanda, parte a Regatului Danemarcei, membru NATO. Mai multe state europene au răspuns la intenția americanilor transmițând că susțin suveranitatea și regulile internaționale.

De asemenea, încurajat de operațiunea sa fulgerătoare împotriva președintelui venezuelean Nicolas Maduro, președintele american a amenințat alte țări cu represalii dacă nu acționează în interesul Statelor Unite. Duminica trecută, la bordul aeronavei Air Force One, președintele SUA a menționat presei Columbia, Cuba, Groenlanda, Mexic și Iran.

Preşedintele german afirmă că SUA distrug ordinea mondială

Și preşedintele german Frank-Walter Steinmeier a criticat dur politica SUA sub administraţia preşedintelui Donald Trump şi a îndemnat comunitatea internaţională să nu lase ordinea mondială să se dezintegreze până la nivelul unei „peştere de tâlhari” în care cei fără scrupule iau ceea ce vor, potrivit Reuters, potrivit Agerpres.

În remarci neobişnuit de dure, care păreau să se refere la acţiuni precum capturarea preşedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, în weekendul trecut, în urma unei operaţiuni de comando la Caracas, Steinmeier- fost ministru de externe - a declarat că democraţia globală este atacată ca niciodată până acum.

Deşi rolul preşedintelui german este în mare parte ceremonial, declaraţiile sale au o anumită greutate şi el are mai multă libertate de a-şi exprima opiniile decât politicienii din ţara sa.

Evocând anexarea Crimeii de către Rusia (în 2014) şi invazia la scară largă a Ucrainei (în 2022) ca moment de cotitură, Steinmeier a spus că actualul comportament al SUA reprezintă o a doua ruptură istorică.

„Apoi există o distrugere a valorilor de către cel mai important partener al nostru, SUA, care a contribuit la construirea acestei ordini mondiale”, a declarat Steinmeier într-un discurs susţinut miercuri seara, în cadrul unui simpozion.

„Este vorba de a împiedica lumea să se transforme într-o 'peşteră de tâlhari', unde cei mai lipsiţi de scrupule iau tot ce vor, unde regiuni sau ţări întregi sunt tratate ca proprietatea câtorva mari puteri”, a afirmat el.

Este necesară o intervenţie activă în situaţii periculoase, iar ţări precum Brazilia şi India trebuie convinse să protejeze ordinea mondială, a spus Frank-Walter Steinmeier.