MAE a emis un avertisment de călătorie în Iran, de nivel 8/9. Ce pot face românii care se află deja acolo

MAE a emis un avertisment de călătorie în Iran, de nivel 8/9. Ce pot face românii care se află deja acolo. sursa foto: capturi video X / Hrana English

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reaminteşte că pentru Iran este în vigoare un avertisment de călătorie de nivel 8/9 - Evitaţi orice călătorie, pentru întreg teritoriul, în contextul continuării demonstraţiilor din Republica Islamică Iran şi a riscului crescut de escaladare. În eventualitatea în care se află deja pe teritoriul Republicii Islamice Iran, MAE recomandă cetăţenilor români să evite participarea la demonstraţii şi locurile aglomerate şi să evalueze cu responsabilitate necesitatea rămânerii în această ţară, notează Agerpres.

Astfel, MAE reiterează recomandarea fermă de a evita orice călătorie în Republica Islamică Iran, din cauza situaţiei de securitate. Aceste elemente au fost semnalate deja prin intermediul atenţionării de călătorie emise de MAE la 30 decembrie 2025, disponibilă la www.mae.ro/node/67933.

Totodată, MAE recomandă cu fermitate cetăţenilor români care se află în Republica Islamică Iran să îşi semnaleze prezenţa la Ambasada României la Teheran, la numărul de telefon de urgenţă al misiunii: +98 21 77647570.

S-a tăiat accesul la Internet, în Iran

În prezent, numărul de telefon funcţionează doar prin apel GSM, apelarea acestuia prin intermediul aplicaţiilor de mesagerie fiind imposibilă din cauza lipsei accesului la internet.

În eventualitatea în care cetăţenii români întâmpină dificultăţi în contactarea misiunii diplomatice, alternativ, aceştia pot apela numărul de telefon +98 21 77539041, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.