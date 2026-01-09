Proteste masive în Iran. Oamenii cer răsturnarea ayatollahului Khamenei și căderea regimului de la Teheran

Mişcarea de contestare, legată iniţial de costul de trai, a început pe 28 decembrie la Teheran, unde numeroşi comercianţi şi-au închis magazinele pentru a protesta contra hiperinflaţiei. Foto: Profimedia Images

În Iran au loc cele mai mari proteste împotriva regimului din ulitmii ani. Imagini publicate pe rețelele sociale arată mulțimi de protestatari care demonstrează pe străzile capitalei Teheran și în alte orașe. Oamenii cer înlăturarea ayatollahului Ali Khamenei și revenirea la putere a lui Reza Pahlavi, fiul în exil al fostului șah al Iranului, informează BBC.

Este a 12-a zi consecutivă de proteste în Iran, care s-au extins în peste 100 de orașe și localități din cele 31 de provincii ale țării. Protestele au fost declanșate de prăbușirea monedei naționale și a crizei economice.

??| Iran’s national TV broadcasted footage of the aftermath of last night’s riots in Tehran



From extensive destruction of buses that were recently purchased for the people of Tehran to damage to metro entrances.



Iran’s national TV is the only source so far that has been able to… pic.twitter.com/lw7JMOm00S — Arya - آریا (@AryJeay) January 9, 2026

Conform Human Rights News Agency (HRANA), cel puțin 34 de protestatari - inclusiv 5 copii - au fost uciși, iar alți 2.270 au fost arestați.

Conform Iran Human Rights (IHR), cel puțin 45 de protestatari, inclusiv 8 copii, au fost uciși de forțele de securitate iraniene.

Accesul la Internet și liniile telefonice au fost întrerupte joi în Iran, după ce manifestanții s-au alăturat protestelor iniţiate de prințul moștenitor aflat în exil.

Într-o postare pe reţelele sociale, NetBlocks a menționat că blackout-ul digital vine în urma „unei serii de măsuri de cenzură digitală tot mai ample care vizează protestele din întreaga țară și împiedică dreptul publicului de a comunica într-un moment critic”.

Protestele se extind în Teheran și alte orașe din Iran

O mulţime de manifestanţi s-a adunat joi pe o arteră principală din nord-vestul Teheranului, în a douăsprezecea zi a unei mişcări de protest care contestă regimul iranian, potrivit unor înregistrări video postate pe reţelele de socializare şi autentificate de AFP, preluată de Agerpres.

În imagini, numeroşi protestatari mergând pe jos şi alţii claxonând în maşini ocupau o secţiune a bulevardului Ayatollah Kashani.

Canale de televiziune de limbă persană cu sediul în afara Iranului şi alte reţele de socializare au difuzat, de asemenea, imagini ale unor manifestaţii de amploare în alte oraşe, cum ar fi Tabriz în nord, şi oraşul sfânt Mashhad în est.

Mişcarea de contestare, legată iniţial de costul de trai, a început pe 28 decembrie la Teheran, unde numeroşi comercianţi şi-au închis magazinele pentru a protesta contra hiperinflaţiei şi a marasmului economic, iar de atunci şi-a extins revendicările politice.

Ayatollahyl Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, are de gând să părăsească Teheranul împreună cu membrii familiei sale și apropiații săi, în cazul în care forțele de securitate iraniene nu vor reuși să înăbușe demonstrațiile de protest care au izbucnit în Iran.

Astfel, „planul B” pentru Khamenei îl reprezintă exilul la Moscova, a precizat cotidianul britanic The Times, care a citat surse din cadrul serviciilor de informații.