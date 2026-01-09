Anumite "părţi selectate" din meciurile Cupei Mondiale 2026 vor fi transmise în direct pe TikTok. FIFA: "Un nivel sporit de colaborare"

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a anunţat, joi, că a semnat un acord cu platforma de divertisment TikTok pentru a îmbunătăţi acoperirea Cupei Mondiale din această vară. Astfel, TikTok va putea transmite în direct părţi selectate ale meciurilor Cupei Mondiale scrie Xinhua, potrivit Agerpres.



FIFA a declarat că acordul ''va duce la un nivel sporit de colaborare şi integrare'', permiţând TikTok să ofere o acoperire mai cuprinzătoare a Cupei Mondiale, inclusiv conţinut original sporit, poziţionând în acelaşi timp platforma ca un hub central pentru fani şi creatori pe tot parcursul turneului.



Cele două organizaţii au colaborat anterior la Cupei Mondiale feminine din 2023, despre care FIFA a spus că a generat zeci de miliarde de vizualizări pe TikTok.



În cadrul noului parteneriat, TikTok va putea transmite în direct părţi selectate ale meciurilor Cupei Mondiale, va putea publica mai multe clipuri atent selectate şi va putea accesa conţinut produs de FIFA special pentru platformă.



FIFA a declarat, de asemenea, că va lansa pentru prima dată un program pentru creatori, oferind unui grup select de creatori TikTok la nivel global acces în culise în timpul turneului, inclusiv la conferinţe de presă şi sesiuni de antrenament ale echipelor.

FIFA vrea să creeze avatare 3D bazate pe inteligență artificială pentru fiecare jucător de la Cupa Mondială din 2026, pentru a îmbunătăți tehnologia semi-automată de offside a turneului. Astfel, fiecare dintre cei 1.248 de jucători ale celor 48 de echipe vor fi scanaţi digital înainte de turneu, pentru ca deciziile să fie "afișate mai realist și într-un mod mai captivant".

Cupa Mondială din 2026 va fi un turneu fără precedent. Un număr record de 104 meciuri vor fi disputate în 39 de zile, acoperind patru fusuri orare și trei țări, în locații aflate la o distanță de până la 4.500 de kilometri una de alta.

România ar putea ajunge în Grupa D, unde se află SUA, Australia şi Paraguay, dacă reuşeşte să câştige barajul din martie.