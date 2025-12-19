Cele 16 oraşe şi stadioane unde se joacă Cupa Mondială 2026. De ce Washington nu găzduieşte niciun meci

Cupa Mondială din 2026 va fi un turneu fără precedent. Foto: Getty Images

Cupa Mondială din 2026 va fi un turneu fără precedent. Un număr fără precedent de 104 meciuri vor fi disputate în 39 de zile, acoperind patru fusuri orare și trei țări, în locații aflate la o distanță de până la 2.800 de mile una de alta. Pentru a organiza acest eveniment gigant, FIFA a selectat 16 orașe gazdă din America de Nord, prezentând unele dintre cele mai spectaculoase și iconice stadioane din lume, scrie BBC News.

De la minuni ale tehnologiei de ultimă generație, precum stadionul din Los Angeles, care a doborât recordul cu o valoare de 5,5 miliarde de dolari, până la istoricul Estadio Azteca din Mexico City, locul unde s-au desfășurat finalele Cupei Mondiale din 1970 și 1986, ediţia din 2026 a Cupei Mondiale se anunţă a fi una fără precedent.

O altă considerație este că opt dintre arene funcționează în mod normal cu gazon artificial. Pentru a îndeplini cerințele FIFA, vor trebui amplasate suprafețe temporare cu gazon pe durata Cupei Mondiale.

16 oraşe din SUA, Canada şi Mexic găzduiesc meciurile de la CM 2026

16 orașe din cele trei țări gazde au fost alese pentru a găzdui meciurile turneului:

SUA — Atlanta, Boston, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, San Francisco Bay Area şi Seattle.

Canada - Toronto şi Vancouver.

Mexic — Guadalajara, Mexico City şi Monterrey.

Care sunt cele 16 stadioane

BC Place Vancouver

Vancouver este cea mai nordică locație de desfășurare a acestui turneu și este probabil să ofere cele mai răcoroase condiții. Stadionul are încălzire cu infraroșu pentru a fi mai confortabil în timpul iernii, dar nu există aer condiționat, așa că se așteaptă ca acoperișul retractabil să fie lăsat deschis în timpul meciurilor Cupei Mondiale.

Foto: Getty Images

Este cunoscut sub numele de BC Place deoarece a fost finanțat de guvernul provincial al Columbiei Britanice și va găzdui șapte meciuri la turneul din 2026, inclusiv al doilea și al treilea meci al Canadei.

Stadionul Seattle (Lumen Field)

Situat la 160 de kilometri sud de granița terestră cu Canada, în nord-vestul Pacificului, Seattle este locul din SUA cel mai puțin predispus la căldură extremă.

Foto: Profimedia Images

Stadionul are un design în formă de potcoavă, cu o latură nordică în mare parte deschisă, oferind priveliști asupra zgârie-norilor din centrul orașului. Acesta servește drept bază pentru echipa NFL Seattle Seahawks, fiind construit pe locul fostului lor teren, Kingdome.

Stadionul San Francisco Bay Area (Levi's Stadium)

Deși găzduiește echipa "San Francisco 49ers", de cinci ori câștigătoare a Super Bowl-ului, acest stadion se află la 56 de kilometri sud-est de San Francisco, în Santa Clara, în inima Silicon Valley și parte a Bay Area.

Construcția a costat 1,3 miliarde de dolari, dar stadionul este în mare parte descoperit. Deși sezoanele NFL încep abia în septembrie, riscul reprezentat de căldură va fi evident mai mare la Cupa Mondială, lumina puternică a soarelui afectând în special partea estică a stadionului.

Foto: Getty Images

Adăugarea unui acoperiș nu este fezabilă din cauza restricțiilor de înălțime a clădirilor, deoarece aeroportul din San Jose este în apropiere.

Stadionul Los Angeles (Stadionul SoFi)

Acest design ultramodern este, probabil, cel mai impresionant stadion de la Cupa Mondială din 2026 - poate nu e de mirare, având în vedere costul raportat de 5,5 miliarde de dolari, ceea ce îl face, fără îndoială, cel mai scump stadion construit vreodată.

Este un hibrid inovator între interior și exterior. Stadionul și o piață adiacentă sunt protejate de un baldachin translucid gigantic, care se întinde pe peste 90.000 de metri pătrați și este susținut de 37 de coloane rezistente la cutremure, întregul complex fiind deschis pe trei laturi pentru a permite pătrunderea aerului proaspăt.

Foto: Getty Images

Un ecran video 4K gigantic, cu o greutate de aproape 1.000 de tone, este suspendat de acoperiș. Deoarece are formă ovală și este dublu față-verso, fanii pot vedea "Ecranul Infinitului" indiferent de locul în care s-ar afla.

Situat în Inglewood, la cinci kilometri de principalul aeroport al orașului, stadionul a trebuit să țină cont de restricții de înălțime în timpul construcției, așa că muncitorii au excavat peste cinci milioane de metri cubi de pământ pentru a plasa terenul la 30 m sub nivelul solului, ceea ce înseamnă că unii fani coboară pentru a ajunge la locurile lor.

Stadionul Guadalajara (Stadionul Akron)

Această arenă va găzdui doar patru meciuri de la Cupa Mondială, un număr similar de meciuri cu Monterrey, deși include și al doilea meci al Mexicului. Stadionul este amplasat pe un deal artificial și este proiectat să semene cu un vulcan, cu scaune roșii care evocă craterul și un acoperiș alb, susținut de 16 stâlpi, care pare să plutească ca un nor deasupra lavei.

Foto: Getty Images

Turneul din 2026 coincide cu începutul sezonului ploios din Guadalajara, marea majoritate a precipitațiilor anuale având loc între iunie și septembrie. Considerat adesea al doilea oraș din Mexic, acesta se află la o altitudine de peste 1600 m, ceea ce poate determina unii jucători să obosească mai repede.

Stadionul Azteca

Acest teren istoric va deveni primul stadion care va găzdui meciuri la trei Cupe Mondiale masculine, atunci când va găzdui meciul de deschidere al turneului din 2026, la fel cum a făcut-o și în 1970 și 1986.

Azteca a fost scena celor două goluri ale lui Diego Maradona împotriva Angliei în 1986 – primul dintre ele fiind "Mâna lui Dumnezeu" – și a victoriei ulterioare a Argentinei în finală. Tot aici a câștigat Trofeul Jules Rimet după ce a învins Italia în 1970.

Foto: Getty Images

Deoarece se află la o altitudine de 2.200 m, Mexico City nu este la fel de cald ca celelalte două locații ale țării care găzduiesc Cupa Mondială, deși poluarea aerului este adesea problematică. Aerul mai rarefiat va testa rezistența jucătorilor și poate face ca mingea să se miște mai repede și mai departe decât la nivelul mării.

Stadionul Monterrey (Stadionul BBVA)

Acest stadion se mândrește cu o locație uluitoare, la umbra Cerro de la Silla, un vârf înalt de 1.800 m care domină peisajul înconjurător. Stadionul găzduiește echipa Monterrey, de cinci ori campioană mexicană, care a jucat acolo de la deschiderea sa în 2015.

Monterrey este un important centru industrial, aflat la 145 de kilometri de granița cu SUA, și este probabil printre cele mai căutate orașe gazdă ale Cupei Mondiale din 2026.

Temperaturile din iunie ajung de obicei la 34 de grade Celsius, deși un val de căldură mortal în 2024 a făcut ca mercurul să depășească 40 de grade Celsius.

Stadionul Houston (Stadionul NRG)

Inițial avea un teren de iarbă, dar acesta a fost înlocuit cu gazon artificial în 2015, așa că pentru Cupa Mondială va fi instalată o suprafață de joc naturală temporară.

Foto: Getty Images

Locul de desfășurare a meciurilor de fotbal a fost folosit în numeroase ocazii, inclusiv în victoria Mexicului împotriva SUA în finala Cupei de Aur din 2025, plus meciurile din Copa America din 2016 și 2024. De asemenea, a găzduit două Super Bowl-uri, ambele câștigate de New England Patriots, echipa lui Tom Brady, dar memorabile din motive foarte diferite.

Stadionul Dallas (Stadionul AT&T)

Acest stadion ultramodern, dotat cu aer condiționat pentru a contracara căldura intensă de vară din Texas, va găzdui mai multe meciuri decât orice altă locație la Cupa Mondială din 2026. Inițial, a fost considerat favorit pentru finală și, deși în cele din urmă a fost aleasă New Jersey, acesta va găzdui prima semifinală a turneului.

Situat în Arlington, la 27 de kilometri vest de centrul orașului Dallas, stadionul a costat 1,2 miliarde de dolari pentru construcție, la care s-au adăugat încă 295 de milioane de dolari pentru renovări înainte de Cupa Mondială.

Foto: Getty Images

Deoarece terenurile NFL sunt cu 20 m mai înguste decât dimensiunile standard ale FIFA, terenul de joc va fi ridicat pentru a crea mai mult spațiu, în timp ce va fi instalată și o suprafață temporară cu gazon.

Cu dimensiunile sale vaste și forma izbitor de futuristă, stadionul a fost comparat cu Steaua Morții din Războiul Stelelor și, la fel ca superarma fictivă, are un defect notabil.

Soarele care apune se revarsă adesea prin ferestre uriașe, orbindu-i pe jucători, deși proprietarul miliardar al echipei Dallas Cowboys, Jerry Jones, se revoltă pe această temă și nu permite folosirea perdelelor în timpul meciurilor echipei Dallas.

Stadionul Kansas City (terenul GEHA de la stadionul Arrowhead)

Locația orașului Kansas City îl face probabil unul dintre orașele gazdă mai puțin strălucitoare ale Cupei Mondiale din 2026, dar "KC" are o vastă tradiție în fotbal, plus una dintre cele mai distinctive și atmosferice locații din SUA – un contrast binevenit față de multe dintre stadioanele ultramoderne de la turneu.

Foto: Getty Images

Cunoscut în mod obișnuit sub numele de Arrowhead Stadium, acest stadion în aer liber a fost inaugurat în 1972 și este încărcat de istorie. Gazda echipei Kansas City Chiefs, de patru ori câștigătoare a Super Bowl-ului, este al treilea cel mai vechi teren folosit în prezent de o echipă NFL, deși a suferit o renovare majoră în 2010, odată cu finalizarea unui proiect de renovare în valoare de 375 de milioane de dolari.

Este renumit pentru acustica sa, fiind proiectat în mod deliberat pentru a amplifica zgomotul mulțimii și a canaliza sunetul către teren.

Stadionul Atlanta (Stadionul Mercedes-Benz)

Construit la un cost raportat de aproximativ 1,6 miliarde de dolari, acest spectaculos loc de desfășurare, cu aer condiționat, are un acoperiș oval retractabil format din opt petale enorme care se intersectează, care se deschid și se închid precum diafragma unei camere de filmat.

Arhitecții spun că designul a fost inspirat de Panteonul din Roma, care permite pătrunderea luminii naturale printr-o deschidere circulară în partea superioară a cupolei sale. O altă caracteristică remarcabilă a stadionului este un ecran video gigantic, de tip "halo", care înconjoară stadionul și care are o lungime de 327 m și folosește peste 37 de milioane de LED-uri.

Foto: Getty Images

Terenul este cunoscut de obicei sub numele de Stadionul Mercedes-Benz, dar FIFA nu permite locații cu nume sponsorizate, așa că, la fel ca majoritatea stadioanelor din 2026, va adopta un titlu generic la Cupa Mondială. Opt meciuri vor avea loc la Atlanta, inclusiv a doua semifinală a turneului.

Stadionul Miami (Stadionul Hard Rock)

Miami este locul de desfășurare a meciurilor din SUA unde vremea este cea mai mare preocupare, căldura și umiditatea sufocante însemnând o experiență inconfortabilă în iunie și iulie.

Deși clima din Atlanta, Houston și Dallas poate fi la fel de apăsătoare, stadioanele Campionatului Mondial de acolo vor funcționa cu acoperișuri închise și aer condiționat, dar aceasta nu este o opțiune pentru stadionul în aer liber din Miami.

Foto: Getty Images

Meciurile de seară ar putea fi singura modalitate de a atenua riscul pentru sănătatea jucătorilor, deși condițiile ar putea fi în continuare un factor de risc. Meciul de deschidere al Cupei Mondiale a Cluburilor din 2025 a început la ora 20:00, ora locală, la Miami, când temperatura era încă de 28 de grade Celsius.

Locația în sine, care se află la 21 km nord de centrul orașului, găzduiește echipa Miami Dolphins și a găzduit șase Super Bowl-uri. Turneul de tenis Miami Open se organizează anual în interiorul stadionului, în timp ce un Mare Premiu de Formula 1 se desfășoară pe un circuit temporar care înconjoară situl din 2022.

Stadionul Toronto (terenul BMO)

Echipa națională a Canadei a jucat aproape jumătate din meciurile de acasă pe acest stadion de la deschidere și își va începe campania pentru Cupa Mondială acolo pe 12 iunie, înainte de a se muta la Vancouver pentru celelalte două meciuri din grupă.

Foto: Getty Images

Situat pe malul vestic al lacului Ontario, a fost construit ca arenă pentru Campionatul Mondial FIFA Under-20 din 2007 și pentru a fi gazda echipei Toronto FC, care a devenit o echipă de expansiune MLS în același an. Toronto Argonauts, care joacă în Liga Canadiană de Fotbal (similară cu NFL), își au, de obicei, sediul acolo.

Capacitatea va fi modernizată pentru Cupa Mondială, prin adăugarea temporară de 17.000 de locuri în tribunele de nord și de sud ale stadionului.

Stadionul Boston (Stadionul Gillette)

Gazda echipei New England Patriots, câștigătoare a șase Super Bowl-ului, și a echipei MLS New England Revolution, acest loc în aer liber se află în orașul Foxborough, la 32 de kilometri sud-vest de Boston.

Deși are o vechime de peste 20 de ani, a fost renovat în 2023 cu un cost de 250 de milioane de dolari și, într-un omagiu adus patrimoniului maritim al statului Massachusetts, este acum dominat de un far artificial înalt de 66 de metri - administratorii stadionului susțin că este cel mai înalt far "netradițional" din SUA.

Foto: Getty Images

O statuie de bronz a legendarului fundaș al echipei Patriots, Tom Brady, a fost ridicată lângă far în august 2025.

Locul a găzduit patru meciuri la Cupa Mondială Feminină din 2003 și a fost construit pe același amplasament ca și stadionul Foxboro, acum demolat, care a găzduit șase meciuri masculine în 1994.

Stadionul Philadelphia (Lincoln Financial Field)

Acest stadion în aer liber este folosit de câștigătorii Super Bowl-ului din 2025, echipa Philadelphia Eagles, și este considerat unul dintre cele mai ecologice stadioane din NFL.

Foto: Getty Images

Dispune de peste 10.000 de panouri solare, care generează suficientă electricitate pentru a compensa aproximativ o treime din consumul anual de energie al stadionului.

Supranumit "The Linc" de către fanii Eagles, stadionul face parte din Complexul Sportiv South Philadelphia, un teren de 260 de acri care include și casa echipei de baseball a orașului, dar și o arenă interioară comună echipelor de baschet, hochei pe gheață și lacrosse din Philadelphia.

Stadionul New York, New Jersey (Stadionul MetLife)

Această locație în mare parte neacoperită are cea mai mare capacitate dintre toate stadioanele de la această Cupă Mondială și a respins concurența celor de la Dallas pentru a găzdui finala.

Este situat în East Rutherford, New Jersey, dar la doar opt kilometri de Manhattan, motiv pentru care FIFA a optat pentru denumirea oarecum greoaie de Stadionul New York, New Jersey.

Foto: Getty Images

Gazdă a echipelor NFL Giants și Jets, construcția a costat 1,6 miliarde de dolari. Planurile inițiale pentru un acoperiș retractabil au fost rapid abandonate din cauza preocupărilor legate de buget.

Gazonul artificial al stadionului are o reputație proastă, numeroase vedete NFL suferind accidentări grave aici. Mulți dintre jucătorii și antrenorii ligii cred că un teren natural ar fi mai sigur, dar nu există planuri de a păstra terenul temporar cu iarbă care va fi instalat pe durata Cupei Mondiale.

O parte dintre stadioane au gazon artificial

Opt dintre arene funcționează în mod normal cu gazon artificial. Pentru a îndeplini cerințele FIFA, vor trebui amplasate suprafețe temporare cu gazon natural pe durata Cupei Mondiale. Stadioanele care vor trebui să facă această schimbare sunt cele din Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Los Angeles, New Jersey, Seattle și Vancouver.

Terenurile de fotbal folosite pe termen scurt la Cupa Mondială a Cluburilor din 2025 au fost aspru criticate, dar FIFA a promis că aceste probleme vor fi rectificate pentru evenimentul lor de top.

FIFA va insista, de asemenea, ca majoritatea stadioanelor să adopte temporar denumiri generice, renunțând la numele sponsorilor. Fanii fotbalului american sau ai Major League Soccer ar putea avea nevoie de ceva timp pentru a se obișnui cu acest concept, dar locuri precum SoFi Stadium și Gillette Stadium vor fi cunoscute oficial sub numele de Los Angeles Stadium și Boston Stadium.

Ciudad de Mexico este singura capitală care găzduieşte meciuri în 2026

În istoria de 96 de ani a Cupei Mondiale, țările gazdă au organizat aproape întotdeauna meciuri în capitalele lor. Singurele două gazde anterioare care nu au făcut-o, Germania de Vest în 1974 (Bonn) și Japonia în 2002 (Tokyo), au avut meciurile la mai puțin de o oră distanță cu mașina.

Prin urmare, Washington, DC, părea o alegere evidentă pentru Cupa Mondială din 2026, când SUA, Canada și Mexicul au licitat pentru drepturile de gazde, tocmai în 2018. A fost una dintre cele cinci locații sugerate pentru semifinale. Ani mai târziu, a fost una dintre cele 17 finaliste care au găzduit cele 78 de meciuri în Statele Unite şi la începutul acestui an, a fost selectată pentru a găzdui tragerea la sorți a Cupei Mondiale.

Însă DC nu s-a numărat printre cele 11 zone metropolitane alese în 2022 de FIFA pentru a găzdui meciuri. Principalul motiv, au explicat pentru The Athletic persoane apropiate procesului de selecție, este că FedEx Field, numit acum Northwest Stadium, stadionul degradat al echipei Washington Commanders din NFL, era printre cele mai puțin atractive dintre cele 17 stadioane propuse - iar proprietarul său de atunci nu era dispus să îl modernizeze.

Recenziile nefavorabile ale FIFA au determinat orașele DC și Baltimore, situate la 64 de kilometri nord-est, să-și combine ofertele și să propună un aranjament ciudat: DC urma să fie cap de afiș și să găzduiască evenimente pentru fani, în timp ce stadionul M&T Bank din Baltimore urma să găzduiască meciuri. În ajunul selecției FIFA din iunie 2022, oferta comună, în ciuda defectelor inerente, era încă considerată un candidat puternic.

Gianni Infantino, preşedintele FIFA, nu au explicat niciodată pe deplin decizia. Când a fost întrebat în 2022 de ce nu fusese selectat DC, pe atunci președintele Cupei Mondiale, Colin Smith, a spus că procesul fusese "incredibil de competiti".

"A fost o alegere foarte, foarte dificilă", a adăugat Smith. Apoi a recunoscut:

"E greu de imaginat - de fapt, nu vă puteți imagina o Cupă Mondială care să vină în SUA și capitala să nu joace un rol major". El a evocat posibilitatea "unui festival al fanilor pe National Mall", iar Infantino a intervenit câteva momente mai târziu pentru a spune că va exista unul.