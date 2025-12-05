Tragerea la sorți a grupelor pentru Cupa Mondială 2026. România află vineri cu cine ar putea juca la Mondial, dacă trece de play-off

Meciul tricolorilor cu Turcia este programat pe 26 martie 2026, la Istanbul. Sursa colaj foto: Facebook/Echipa națională de fotbal a României

Vineri, începând cu ora 19:00, ora României, va avea loc tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial de fotbal din 2026, competiție unde tricolorii ar putea să ajungă dacă trec de Turcia şi, ulterior, de învingătoarea dintre Kosovo și Slovacia. Extragerea va fi transmisă live la Antena 3 CNN şi Antena 1. Campionatul Mondial 2026 va putea fi urmărit în Universul Antena.

Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 are loc azi, de la ora 19:00, ora locală a Românniei la "John F. Kennedy Center for the Performing Arts" din Washington DC, potrivit g4media.ro.

Fostul căpitan al echipei naţionale a Angliei, Rio Ferdinand, a fost desemnat de FIFA să conducă tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026. El va fi asistat de fosta fotbalistă americană Samantha Johnson.

"Ca jucător, această competiţie reprezenta împlinirea supremă. Astăzi, sunt onorat să continui să mă implic în ea, alături de personalităţi extraordinare, pentru a dezvălui componenţa celor douăsprezece grupe pe care întreaga lume o aşteaptă cu nerăbdare", a transmis Rio Ferdinand într-un comunicat publicat miercuri de FIFA.

Pentru acest eveniment, duo-ul anglo-american va fi asistat de mai multe nume mari din sportul american. Pe lângă Eli Manning, fostul quarterback al New York Giants din NFL, câştigător de două ori al Super Bowl, care va fi prezent pe covorul roşu, vor fi patru persoane care vor extrage numele celor 48 de selecţii calificate pentru tragerea la sorţi, fiecare având alocată o urnă: Tom Brady, legenda NFL, Wayne Gretzky, considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria NHL, Aaron Judge, vedeta New York Yankees, de şapte ori All-Star în MLB, şi Shaquille O'Neal, cvadruplu campion NBA şi membru al Hall of Fame.

Cu ocazia primei ediţii a Cupei Mondiale la care participă 48 de echipe (11 iunie – 19 iulie 2026) va fi stabilită componenţa celor 12 grupe de câte 4 echipe. Turneul final va fi găzduit, tot în premieră, de trei țări: SUA, Mexic și Canada.

Primul CM de fotbal va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026. Dacă va reuși calificarea în urma barajului din play-off-ul european, România va face parte din grupa de la CM venind din ultima urnă valorică (a patra).

Cum arată urnele de la tragerea la sorți a grupelor CM 2026

Urna 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franţa, Anglia, Brazilia, Portugalia, Ţările de Jos, Belgia, Germania;

Urna 2: Croaţia, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveţia, Japonia, Senegal, Iran, Coreea de Sud, Ecuador, Austria, Australia;

Urna 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoţia, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeş, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud;

Urna 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-off European A, B, C şi D, Play-Off FIFA 1 şi 2.

Poziţii prestabilite ale gazdelor: Mexic – poziţia A1 (bila verde), Canada – poziţia B1 (bila roşie), SUA – poziţia D1 (bila albastră).

Cum arată duelurile din semifinalele barajului de calificare la CM 2026

Danemarca – Irlanda de Nord;

Turcia – România;

Ucraina – Suedia;

Italia – Irlanda de Nord;

Cehia – Irlanda;

Slovacia – Kosovo;

Polonia – Albania;

Țara Galilor – Bosnia.

Cum vor arăta finalele de baraj de la CM 2026

Italia / Irlanda de Nord – Țara Galilor / Bosnia;

Ucraina / Suedia – Polonia / Albania;

Turcia / România – Slovacia / Kosovo;

Danemarca / Irlanda de Nord – Cehia / Irlanda.

Meciul echipei naţionale de fotbal a României cu Turcia este programat pe 26 martie 2026 şi va fi în deplasare, la Istanbul. Dacă tricolorii vor trece de Calhanoglu și compania, atunci va urma o finală cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, care va avea loc pe 31 martie.

Turcia este adversara României din semifinalele barajului de calificare la CM de fotbal din 2026 – vedete la Real, Juventus și Interul lui Chivu.