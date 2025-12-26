De ce mulți oameni fac infarct de Sărbători. Sindromul care apare după mesele copioase: "Sunt afectate şi persoane tinere"

Electrocardiograf. foto: pexels.com

Tindem să mănâncă în exces în timpul sărbătorilor, mai ales când pe masă ajung tot felul de bucate tradiţionale delicioase. Totuşi, preparatele de sărbători au adesea mai mult sodiu, ceea ce duce la o creştere a tensiunii arteriale, obligând inima să „muncească” mai mult.

Medicul cardiolog Anca Tâu a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate cu Andreea Cigolea, că în această perioadă, riscul de creștere a tensiunii arteriale este semnificativ mai mare, mai ales în rândul persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare.

Ce ”stresează” inima de sărbători

mese copioase (grăsimi, sare, zahăr)

alcool în exces

lipsa mișcării

stres emoțional (oboseală, conflicte, cheltuieli)

somn insuficient

„Cultural vorbind, mâncarea noastră de sărbători este una foarte sărată. Practic, cantitatea de sare consumată ajunge să fie de până la trei ori mai mare decât în zilele obișnuite”, a explicat medicul cardiolog Anca Tu. Potrivit acestuia, excesul de sodiu obligă inima să muncească mai mult, ceea ce duce la variații importante ale tensiunii arteriale.

Pe lângă alimentație, un alt factor de risc este neglijarea tratamentului prescris. „Mulți pacienți, în această perioadă de bucurie, uită să își mai ia medicamentele. Una peste alta, ajung fie la spital cu salturi tensionale care necesită intervenții medicale, fie cu decompensări cardiace”, a avertizat cardiologul.

Semnale de alarmă pe care nu trebuie să le ignorăm

palpitații

durere în piept

respirație dificilă

umflarea picioarelor

creșteri bruște ale tensiunii

„Cel mai important este ca pacienții cu boli cardiovasculare să înțeleagă că trebuie să reducă cantitatea de mâncare, să înlocuiască alimentele sărate și procesate cu salate și preparate mai ușoare. Sărbătorile ar trebui să fie despre bucuria de a fi alături de familie, nu despre a ajunge la spital”, a mai spus medicul.

Factori care contribuie la apariţia infarctului de Sărbători

stres

întreruperea medicamentaţiei

creștere în greutate de sărbători

fără exerciții sau prea multe exerciții

mâncarea excesivă și consumul de alcool

prea multă sare

Medicul atrage atenția și asupra semnalelor de alarmă care nu trebuie ignorate în această perioadă. Durerea în piept, adesea confundată cu o indigestie, poate ascunde un infarct miocardic. De asemenea, pot apărea creșteri bruște ale tensiunii, tulburări de ritm cardiac sau episoade de fibrilație atrială, mai ales în contextul meselor copioase și al consumului excesiv de alcool.

„Aceste episoade pot apărea inclusiv la persoane tinere, fără probleme cardiace cunoscute. Există așa-numitul holiday heart syndrome, descris la pacienți aparent sănătoși, care ajung la spital după excese alimentare și alcool”, mai spune medicul.

Sărbătorile nu ar trebui să ne lase cu probleme de sănătate, ci cu amintiri frumoase. Inima nu cere perfecțiune, ci echilibru: puțină măsură la masă, mai multă mișcare, mai puțin stres și atenție la semnalele corpului. Aveți grijă de inimă, nu doar de sărbători, ci în fiecare zi. Pentru că cele mai importante momente se trăiesc cu o inimă sănătoasă.