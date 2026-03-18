Avertisment sumbru al ministrului de Externe din Germania: războiul din Iran ar putea arunca întreaga lume într-o criză majoră

O criză alimentară și un nou val de refugiați în Europa. Sunt doar două dintre consecințele globale ale războiului din Iran, dacă se extinde, a avertizat ministrul german de Externe. Johann Wadephul a atras atenția că atacurile SUA și Israelului asupra Iranului nu vor duce la o schimbare de regim la Teheran, relatează Agerpres.

Războiul are „un potenţial real de escaladare, ceea ce ar putea arunca nu numai această regiune, ci întreaga lume într-o criză majoră”, a declarat Wadephul la o întâlnire cu omologul său francez, Jean-Noël Barrot, miercuri, la Berlin.



Numai aprovizionarea cu îngrăşăminte agricole pe care o asigură regiunea „este atât de importantă încât o absenţă prelungită ar ameninţa cu o criză alimentară în mari părţi ale Africii”, a deplâns Wadephul.



Acest lucru ar trebui să provoace îngrijorare „din cauza oamenilor care ar suferi şi, bineînţeles, din cauza fluxurilor de refugiaţi care ar putea rezulta”, a avertizat ministrul german de externe.



Wadephul a subliniat totodată, în ce priveşte continuarea atacurilor Israelului şi Statelor Unite din Iran, că nu este de aşteptat „ca un astfel de raid militar să ducă la o schimbare ordonată de regim”.



El a subliniat că nici în Irak, nici în Libia implicarea militară nu a determinat o schimbare ordonată către o structură liberală, democratică şi constituţională.



Şeful diplomaţiei germane a mai spus că ar dori să vadă în Iran o schimbare către o conducere umană şi demnă şi că se poartă discuţii şi cu opoziţia în acest scop.



Trebuie „găsit un punct în care obiectivele militare pe care şi le-au stabilit SUA şi Israelul să fie atinse”, după care vor trebui să existe o dezescaladare şi o reglementare a ostilităţilor, a estimat Wadephul. Ministrul a adăugat că în acelaşi timp trebuie instituită securitatea pentru strâmtoarea Ormuz şi statele din Golf, ceea ce va fi dificil, dar „Europa poate şi ar trebui să joace un rol în acest sens”.