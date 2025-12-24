Un fotbalist german a murit la 34 de ani, după ce a căzut de la 70 de metri dintr-un telescaun. Soţia lui a suferit mai multe răni

Sebastian Hertner ar fi căzut de la o înălţime de 70 de metri, fiind proiectat în aer după coliziunea dintre două cabine de telescaun. Sursa colaj foto: Instagram/Sebastian Hertner

O vacanţă la schi în Muntenegru s-a transformat într-o tragedie pentru familia fotbalistului german Sebastian Hertner. Sportivul a murit la vârsta 34 de ani, după ce a căzut de la 70 de metri dintr-un telescaun în timp ce se afla în masivul muntos Durmitor, a relatat RMC Sport. Scenele şocante au avut loc sub privirile soţiei sale, care a rămas suspendată şi a suferit mai multe răni.

Tragedia a avut loc sâmbăta trecută în stațiunea de schi Savin Kuk, lângă orașul montan Žabljak, aflat în nordul statului Muntenegru, unde Sebastian Hertner şi soţia lui erau în vacanţă. Potrivit primelor informaţii ale anchetei, fotbalistul german, care era legitimat la ETSV Hamburg, ar fi căzut de la o înălţime de 70 de metri. Rănile suferite au fost incompatibile cu viaţa.

Soţia fundaşul german ar fi rămas blocată la câţiva metri de sol şi a suferit o fractură la picior şi un traumatism cranian. Alţi trei turişti ar fi petrecut, de asemenea, mai multe ore în aer înainte de intervenţia echipelor de salvare.

› Vezi galeria foto ‹

Sebastian Hertner a jucat profesionist în Germania pentru 1860 München, Erzgebirge Aue și Darmstadt, în divizia a doua. De asemenea, a fost căpitanul echipei de liga a cincea ETSV Hamburg.

"Cu mare tristețe anunțăm astăzi (n.r.: sâmbăta trecută) că, în timp ce era în vacanță, căpitanul nostru Sebastian Hertner a murit într-un accident tragic.

Suntem șocați și profund îndurerați. Cele mai sincere condoleanțe se îndreaptă către familia și apropiații săi. Odihnește-te în pace, Sebastian", au transmis oficialii clubului ETSV Hamburg într-o postare pe Instagram, a relatat publicaţia Daily Express.