Interviu cu Istvan Kovacs, cel mai bun arbitru român: „A fost cel mai bun sezon al carierei mele”. Ce vis mai are centralul

Istvan Kovacs, interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN. Foto: Antena 3 CNN

Cel mai bun arbitru român, Istvan Kovacs, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN despre provocările carierei sale și despre ce își dorește de la viitor. „A fost cel mai bun sezon al carierei mele”, spune centralul român despre anul 2025. Acesta își dorește să arbitreze și la Campionatul Mondial de anul viitor și are și un mesaj pentru tricolori. Istvan Kovacs a fost nominalizat pentru titlul de cel mai bun central al lumii.

VIOLETA MOROIANU: Alături de noi, astăzi, singurul arbitru care a oficiat finala Conference League, finala Europa League și finala Ligii Campionilor. Vorbim despre Istvan Kovacs, în primul interviu după finala Ligii Campionilor acordat unui post de televiziune. Istvan Kovacs, bine ai venit la Antena 3 CNN. Mulțumim că ești astăzi alături de noi.

ISTVAN KOVACS: Bună ziua. Mulțumesc frumos pentru invitație.

VIOLETA MOROIANU: Te afli printre cei 25 de arbitri nominalizați pentru premiul de cel mai bun central al lumii. Ce înseamnă pentru tine această nominalizare și te așteptai să fii nominalizat?

ISTVAN KOVACS: Mă simt măgulit. Este o realizare mare pentru mine. Bineînțeles că n-am fost singur și i-am avut pe colegii mei alături de mine, pe Marica Mihai și Ferencz Tunyogi. Împreună am reușit să avansăm în fruntea arbitrajului și, bineînțeles, după realizările pe care le-am avut, da, ne-am așteptat să fim nominalizaţi, să spun așa.

VIOLETA MOROIANU: Mai ții minte când ai aflat că vei fi nominalizat la finala ligii, unde erai? Cum ai primit această veste?

ISTVAN KOVACS: Eram acasă, am primit un telefon pe 12 mai și am fost foarte fericit bineînțeles.

VIOLETA MOROIANU: 12 mai este o dată care a rămas acolo în calendar și va rămâne.

ISTVAN KOVACS: Și va rămâne. A fost, pot să spun, încununarea muncii mele de atâția ani de zile.

VIOLETA MOROIANU: O să ajungem și aici. De la ce vârstă practic a început Istvan Kovacs să practice arbitrajul. Pentru că pentru cei care nu știu încă tu de fapt ai fost inițial un jucător de fotbal, după care te-ai orientat către cariera de arbitru.

ISTVAN KOVACS: Într-adevăr, am jucat fotbal de la vârsta de 11 ani și în paralel am făcut cursul de arbitri la 14 ani, în 1999, și pot să spun că de atunci până la vârsta de 20 de ani am jucat și fotbal, am și arbitrat și de la 20 de ani am decis să urmez această cale, calea arbitrajului. Și se dovedește sau s-a dovedit că am ales bine.

VIOLETA MOROIANU: Cu siguranță asta. Dar ce te-a făcut atunci la acel moment să alegi, iată, arbitrajul, și nu fotbalul?

ISTVAN KOVACS: Mi-am dat seama că nu pot să ajung ca și fotbalist la un nivel înalt și asta a fost decizia, asta a fost factorul care m-a împins mai mult spre arbitraj.

VIOLETA MOROIANU; Cum se antrenează un arbitru de top? Pentru că vorbeam cu tine chiar înainte de acest interviu și spuneai că ești în timpul unui antrenament. Vorbim de antrenamente extrem de dure, nu, chiar și în cazul arbitrilor?

ISTVAN KOVACS: Bineînțeles. Săptămânal eu personal mă antrenez de cinci ori pe săptămână, când nu am meciuri, intermediară, să spun așa, și un ciclu săptămânal constă într-un antrenament de mare intensitate, după agilitate, coordonare, sprinturi și bineînțeles mă duc și la sală de forță ca să mă simt mai puternic. Cu cât mai mult te pregătești, cu atât mai mult creierul tău este, să zic așa, oxigenat în timpul jocului și spre sfârșitul partidelor poți să fii lucid și să iei deciziile cele mai bune sau cele mai corecte pe terenul de joc.

VIOLETA MOROIANU: Vreau să știu, Istvan, un arbitru are emoții în timpul unei partide?

ISTVAN KOVACS: Nu cred, nu cred. Emoții constructive pot fi, eventual, înaintea partidei, dar nu emoții copleșitoare sau ceva de genul. Fiecare arbitru își dorește să arbitreze bine și emoția respectivă, cea constructivă, este bine să fie acolo, pentru că te face să te conectezi la partidă..dar emoții în timpul jocului nu cred că mai există un arbitru care să aibă.

VIOLETA MOROIANU: În 2010 erai cel mai tânăr arbitru FIFA din Europa. A existat atunci o presiune în plus pentru tine?

ISTVAN KOVACS: Nu pot să spun asta. Într-adevăr, am fost cel mai tânăr din Europa și printre colegii mei au fost arbitri care după aia au ajuns la un nivel înalt. Și pot să spun că și împreună am participat la turnee finale majore. Nu am realizat faptul, să zic aşa că sunt cel mai tânăr. Nu am pus preț pe aceastǎ idee sau faptă. Practic, m-am dus, mi-am făcut treaba, m-am antrenat, am dat testele, am scris testul teoretic și am așteptat ca să primesc delegări.

VIOLETA MOROIANU: Ai luat totul pas cu pas. La 22 de ani ai avut primul meci în Liga 1, nu? O altă etapă importantă.

ISTVAN KOVACS: Am avut primul meci în Liga 1 a fost cel de la Timișoara, Poli Timișoara cu Pandurii Târgu Jiu, dar înaintea partidei respective am primit și Supercupa României când a jucat Dinamo cu Rapid. Acolo pot să spun că am avut emoții înainte de joc. Țin minte și acum atât momentul când m-au anunțat că eu voi arbitra partida respectivă, cât și momentele înaintea jocului, dar cred că a ieșit bine jocul și lumea a fost mulțumită.

VIOLETA MOROIANU: Cât de mult ajută Istvan Kovacs în acest moment VAR-ul, pentru că știm că de câțiva ani, iată am ajuns și noi la standardele europene și este important asta, nu, mai ales pentru arbitri?

ISTVAN KOVACS: Eu am susținut întotdeauna ideea că arbitrajul video este și va fi de mare folos tuturor arbitrilor și nu doar arbitrilor. O să fie de folos fotbalului pentru că se corectează greșelile majore. Întotdeauna vor rămâne câteva situații, să spun așa gri, care rămân la latitudinea arbitrului. Dar cel mai important lucru este faptul că greșelile majore vor fi corectate și echipele pot să părăsească terenul de joc cu ideea că cel mai bun a câștigat partida respectivă, iar arbitrii cu ideea că şi-au făcut datoria şi o să aibă conştiinţa împăcată că nimeni nu îi arată cu degetul.

VIOLETA MOROIANU: Cu ce diferă Istvan pentru tine un meci din campionatul intern față de un meci internațional, nu vorbim aici neapărat de o finală?

ISTVAN KOVACS: Diferența este la viteza de joc, dar în rest sunt foarte multe situații. Atât în campionatul românesc, campionatul României, cât și la meciurile internaționale. Sunt foarte multe situații în interiorul suprafeței de pedeapsă și acolo și aici trebuie să iei o decizie într-o fracțiune de secundă și trebuie fiecare arbitru să fie pregătit ca să aibă rapiditatea ca să ia deciziile cele mai bune în momentul respectiv.

VIOLETA MOROIANU: Cum simte Istvan Kovacs, un meci, iată, de pe un stadion mare, cum ar fi Santiago Bernabeu, față de un meci care are loc pe Arena Națională? Atmosfera pune presiune asupra arbitrului?

ISTVAN KOVACS: Bineînțeles că este o mare plăcere să arbitrez în fața a 80.000 de spectatori sau 70.000 cum sunt pe marile stadioane din Europa. Eu nu pot să zic că simt o altă presiune, pentru că, să zicem așa, m-am obișnuit cu foarte mulți spectatori în timpul jocului, dar bineînțeles că pentru un arbitru începător care vine din urmă poate să fie o presiune în plus. Eu vă spun că mă pregătesc pentru fiecare partidă ca și cum ar fi un meci foarte, foarte important și ăsta este țelul meu de fiecare dată ca să părăsesc terenul de joc și la sfârșitul jocului toată lumea să vină să-mi strângă mâna, să zic așa. Când lumea nu vorbește despre arbitraj după terminarea partidei, înseamnă că…

VIOLETA MOROIANU: A fost un meci reuşit.

ISTVAN KOVACS: Mi-am făcut datoria și totul este în regulă.

VIOLETA MOROIANU: Istvan, după finala Europa League Atalanta - Bayer Leverkusen, trei la zero, da, s-a încheiat, ştiu că ai avut familia alături. Cum a fost la finala Ligii Campionilor? Cine te-a susținut din tribune, apropiat?

ISTVAN KOVACS: La finala Ligii Campionilor am avut mai mulți invitați și într-adevăr, după terminarea partidei am putut să rămânem, să petrecem împreună. A fost foarte frumos. Am avut alături atât familia cât și prieteni din copilărie, familiile colegilor mei și a fost foarte frumos.

VIOLETA MOROIANU: Foarte important. Deci Istvan Kovacs și-a invitat prietenii din copilărie, nu, la finala Ligii Campionilor? Sunt prieteni care activează în același domeniu sau nu au nicio legătură cu domeniul fotbalului?

ISTVAN KOVACS: Au început cu mine împreună fotbalul și mai joacă și în acest moment fotbal, așa că sunt din fenomen, să zic așa. Mi-a făcut mare plăcere să îi am alături de mine la meci, plus că mi-am invitat oamenii care au fost alături de mine de când am început arbitrajul de la o vârstă fragedă și aici pot să-l menționez și pe domnul Ștefan Szilagyi care mi-a fost alături de când am început arbitrajul și până în ziua de azi și în momentele dificile ale carierei mele. A stat alături de mine, a avut încredere în mine și m-a sprijinit.

VIOLETA MOROIANU: Ce înseamnă un moment dificil pentru un arbitru?

ISTVAN KOVACS: Bineînțeles că după o partidă nereușită, când atât media, presa, toată lumea te acuză de niște lucruri pe care le-ai făcut sau nu le-ai făcut și într-adevăr astea sunt momente dificile, dar mai dificil este să recunoști că ai greșit, să găsești modalitatea să treci peste și să poți să iei de la capăt.

VIOLETA MOROIANU: Care sunt metodele tale de a trece peste aceste momente dificile după un meci greu?

ISTVAN KOVACS: Încerc, obiectiv, să analizez faza respectivă sau situațiile respective, să realizez de ce am făcut greșeala respectivă și din momentul respectiv după ce am realizat, încerc să găsesc o modalitate ca pe viitor să nu le mai comit și bineînțeles că nu este ok să te uiți în trecut și de aia încerc să uit fazele respective.

VIOLETA MOROIANU: Istvan, spuneai că visul tău este să ajungi la 1000 de meciuri arbitrate. Asta spuneai într-un interviu acum câțiva ani. Vreau să știu acum, când vorbim noi, dacă știi la câte meciuri ai ajuns?

ISTVAN KOVACS: Sunt aproape de 900.

VIOLETA MOROIANU: Aproape de 900, deci.

ISTVAN KOVACS: De când am început și vorbim de orice nivel, nu doar de nivel înalt.

VIOLETA MOROIANU: Din toate ligile, da.

ISTVAN KOVACS: Din toate ligile.

VIOLETA MOROIANU: După ce vei depăși această bornă, da, pe care singur ți-ai impus-o, ce ți-ai propus?

ISTVAN KOVACS: Nu m-am gândit la asta, sincer, am și uitat că.. dumneavoastră mi-ați adus aminte acum, că am spus cândva că îmi doresc să ajung la 1000 de meciuri. De-a lungul anilor sau în ultimii ani, am uitat de această bornă. Îmi doresc să ajung la un turneu final, la Campionatul Mondial. Mai am câțiva ani de arbitrat. Primul țel este la Campionatul Mondial din 2026 și după aia vom vedea ce se va întâmpla. Până atunci trebuie să iau pas cu pas fiecare partidă, așa că următorul țel este următoarea delegare.

VIOLETA MOROIANU: Ești tot mai aproape de a intra pe lista de arbitrii pentru turneul final al Campionatului Mondial de anul viitor, asta pentru că UEFA, din ce înțeleg, a stabilit o listă preliminară pe care a propus-o către FIFA și te afli pe acea listă, nu, este o veste bună?

ISTVAN KOVACS: Mă bucur foarte mult că sunt pe lista respectivă și bineînțeles că trebuie să muncim în continuare până când se va oficializa lista acelor arbitri care vor fi delegați sau selectați pentru Campionatul Mondial pentru turneu final.

VIOLETA MOROIANU: Turneul final al Campionatului Mondial. Ce țeluri are Istvan Kovacs pe termen scurt, dar și pe termen lung, în afară de acesta pe care l-ai menționat acum? Bănuiesc că visezi să ajungi într-o finală de Campionat European.

ISTVAN KOVACS: Oricine își dorește să ajungă, dar este mult până departe, să spunem așa. Campionatul European va fi organizat în 2028, așa că mai așteptăm cu visele pentru Campionatul European.

VIOLETA MOROIANU: Istvan, acum ai 41 de ani, consideri că este cel mai bun moment al tău sau cel mai bun an al tău a fost acesta 2025?

ISTVAN KOVACS: Având în vedere că am fost delegat și la finala Ligii Campionilor și am fost selectat ca să particip și la Campionatul Mondial al Cluburilor, pot să spun că a fost cel mai bun sezon al carierei mele.

VIOLETA MOROIANU: Istvan, cei mai mulți kilometri alergați în timpul unui meci vreau să știu, dacă ai așa o evidență.

ISTVAN KOVACS: 14. Au fost mai multe meciuri, dar, într-adevăr au fost 14 km.

VIOLETA MOROIANU: Un arbitru aleargă destul de mult, nu, pe terenul de fotbal, aproape la fel cât un jucător de fotbal.

ISTVAN KOVACS: Aleargă destul de mult. Diferența este că noi nu avem contact fizic, noi nu lovim mingea, nu avem contact fizic cu adversarul. De-aia efortul nu este atât de mare să spun așa, dar într-adevăr, arbitrul trebuie să fie aproape de fiecare situație de joc. Și mai important decât asta, este să vezi. Asta este cel mai important lucru.

VIOLETA MOROIANU: Să vezi toate fazele. Istvan, pe teren este clar, ordine și disciplină. Asta am înțeles de la tine, eşti un arbitru extrem de riguros. Vreau să știu cum este arbitrul Istvan Kovacs în afara terenului sau omul Istvan Kovacs, dacă ești la fel de riguros?

ISTVAN KOVACS: Nu sunt la fel de riguros, bineînțeles că nu. Îmi place să mă distrez, îmi place să trăiesc viața, îmi place să fiu, să zic așa, vesel, glumeț.

VIOLETA MOROIANU: Cum te relaxezi tu? Acum urmează sărbătorile de iarnă. Îți vei putea lua vacanță pentru că știm că încă ești angrenat în competiție?

ISTVAN KOVACS: O să am o vacanță foarte scurtă și o să petrec sărbătorile alături de familie, acasă. Nu, nu am planuri de a pleca altundeva. O să mă bucur de această perioadă liniștită și o să încerc să petrec cât mai mult timp cu familia.

VIOLETA MOROIANU: După finala Ligii Campionilor care au fost cei mai importanți oameni care ti-au transmis mesaje de felicitare? Bănuiesc că au fost foarte multe.

ISTVAN KOVACS: Au fost foarte multe mesaje, au fost foarte mulți oameni, nu aș vrea să menționez pe nimeni pentru că poate o să uit pe cineva și nu aș vrea să se supere pe mine. Este o listă foarte lungă şi nu aş putea să rememorez acum fiecare persoană în parte.

VIOLETA MOROIANU: Sau, uite, să te întreb altfel. Un mesaj care te-a emoţionat.

ISTVAN KOVACS: A fost din partea soției care m-a susținut întotdeauna, a fost alături de mine, mi-a pregătit și niște lucruri frumoase în timpul finalei şi după finală. M-au susținut, mi-au pregătit niște tricouri personalizate cu numele meu, au făcut o pancartă mare și asta a fost o surpriză din partea ei, plus că susținerea, iubirea ei, ceea ce contează pentru mine cel mai mult.

VIOLETA MOROIANU: Istvan, știu că trebuie să fii echidistant, așa sunt arbitrii, voi nu prea aveți voie să vă dați cu părerea despre o echipă sau despre altă echipă, dar vreau să te întreb despre naționala României, ce crezi, dacă sunt șanse ca naționala să ajungă la turneul final de anul viitor ?

ISTVAN KOVACS: Când naţionala României s-a calificat la Campionatul European, eu am spus că se vor califica înainte cu un an de zile. Îmi doresc foarte mult ca naționala României să se califice la turneul final și îi susțin și pe această cale le doresc mult succes, să ajungă la Campionatul Mondial.

VIOLETA MOROIANU: Istvan Kovacs, mulțumim mult pentru că ai fost astăzi alături de noi și dorim să te vedem și pe tine, de ce nu, anul viitor la turneul final.

ISTVAN KOVACS: Mulțumesc frumos. Vă doresc tuturor Sărbători Fericite și să ne vedem la anul sănătoși!

VIOLETA Moroianu: Asemenea. Mulțumim!