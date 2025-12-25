David Popovici a fost nominalizat la titlul de "Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025"

David Popovici, dublu campion mondial la Singapore, a fost inclus între cei mai buni zece sportivi din Balcani în 2025. Sursa foto: Getty Images

David Popovici, dublu campion mondial la înot și sportiv legitimat la CS Dinamo, a fost inclus pe lista nominalizaților la titlul de "Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025", o distincție care recompensează performanțele de excepție ale sportivilor din regiune. Ceremonia în cadrul căreia vor fi făcute publice rezultatele finale este programată la Sofia, pe 16 februarie, dată ce marchează și publicarea primului buletin de știri al BTA, în anul 1898.

Pentru ancheta "Balkan Athlete of the Year", ajunsă anul acesta la cea de-a 52-a ediţie, au primit voturi 47 de sportivi din partea agenţiilor naţionale din regiune, Agerpres (România), Anadolu (Turcia), BTA (Bulgaria), ANA-MPA (Grecia), TANJUG (Serbia), MINA (Muntenegru), MIA (Macedonia de Nord), HINA (Croaţia), FENA (Bosnia-Herţegovina), CNA (Cipru), ATA (Albania) şi KosovaPress (Kosovo).

"Agenţiile naţionale de ştiri din Balcani au trimis nominalizările pentru ancheta tradiţională «Balkan Athlete of the Year», în Top 10 intrând, aşa cum era de aşteptat, dublul campion mondial la înot David Popovici (CS Dinamo)", a anunţat clubul sportiv bucureştean.

Lista cu primii 10 sportivi în topul nominalizărilor, în ordine alfabetică:

Giannis Antetokounmpo (Grecia) - baschet; Nikola Jokic (Serbia) - baschet; Emmanouil Karalis (Grecia) - atletism; Distria Krasniqi (Kosovo) - judo; Zrinka Ljutic (Croaţia) - schi; Karlos Nasar (Bulgaria) - haltere; Aleksandar Nikolov (Bulgaria) - volei; Stefanos Ntouskos (Grecia) - canotaj; David Popovici (România) - înot; Alperen Şengun (Turcia) - baschet.

Ancheta "Balkan Athlete of the Year" are o istorie de 52 de ani, prima ediţie având loc în 1973. Doar şapte sportivi români au fost numărul 1 în acest top:

Nadia Comăneci (1975, 1976, 1980); Daniela Silivaş (1988); Paula Ivan (1989); Gabriela Szabo (1999); Marian Drăgulescu (2005); Constantina Diţă (2008); David Popovici (2022);