Scad temperaturile în București: Se anunță vânt, ceață și chiciură. Prognoza specială pentru Capitală

Publicat la 10:43 26 Dec 2025

Scad temperaturile în București: Se anunță vânt, ceață și chiciură. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, prognoza specială pentru București pentru zilele următoare. Se anunță temperaturi scăzute, cu minime de până la minus 6 gade, și vânt puternic în unele zile.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 26.12.2025 Ora 10:00 - 27.12.2025 Ora 08:00

Cerul va fi variabil, cu înnorări seara și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu viteze de până la 30 km/h în timpul zilei. Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă de -6...-3 grade. În a doua parte a intervalului va fi ceață cu depunere de chiciură.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 27.12.2025 Ora 08:00 - 28.12.2025 Ora 08:00

Cerul va fi variabil, cu probabilitate mare de ceață sau nori joși dimineața. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 3 grade, iar cea minimă va fi de -5...-2 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 28.12.2025 Ora 08:00 - 29.12.2025 Ora 10:00

Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări cu viteze în general de 40...45 km/h. Temperatura maximă va fi de 5...7 grade, iar minima de -4...-2 grade.

Municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice pentru intensificări ale vântului pe parcursul zilei de duminică (28 decembrie).