Alerte meteo de vreme rea în toată țara: ANM a emis coduri portocalii și galbene de ninsori și viscol. HĂRȚI cu zonele afectate

*Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis vineri dimineaţa trei coduri galbene de ninsori şi viscol, dar şi polei şi un cod portocaliu de vânt. Potrivit meteorologilor, vor fi rafale de până la 130 km/h în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură.

Oficialii din cadrul Agenţiei Naţionale de Meteorologie au anunţat că, începând de astăzi, de la ora 10:00 şi până luni, la ora 10:00, este în vigoare o informare de vreme rea şi că vor avea loc intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, polei și viscol.

Pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă (26 și 27 decembrie)vântul va prezenta intensificări în regiunile estice, sud-estice și local în centru și sud-vest, iar duminică (28 decembrie) în toată țara, cu viteze în general de 40...60 km/h, amplificând senzația de frig. La munte temporar vor fi rafale de peste 60...80 km/h, viscolind ninsoarea și zăpada depusă.

În nordul, centrul și estul teritoriului, precum și la munte temporar vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare, pe arii mai extinse în noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică. Local se va depune strat de zăpadă cu grosimi în general de 5...15 cm. Pe arii restrânse se va forma ghețuș sau polei.

Cod galben de vânt

Conform meteorologilor, de astăzi, 26 decembrie, de la ora 14:00 şi până sâmbătă, 27 decembrie, la ora 16:00, este în vigoare un galben de ninsoare, viscol, polei şi vânt.

Interval de valabilitate: 26 decembrie, ora 14 – 27 decembrie, ora 16

Temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, în vestul Olteniei și pe litoral cu viteze de 50...70 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70...80 km/h, iar în zona înaltă de 90....120 km/h, viscolind zăpada depusă.

Cod galben de vânt, valabil în weekend

Reprezentanţii ANM au precizat că sâmbătă, 27 decembrie, de la ora 16:00, până duminică, 28 decembrie, la ora 02:00, vor fi intensificări ale vântului, iar la munte – zăpadă viscolită.



Vântul va avea intensificări în nordul Moldovei și în vestul Olteniei cu viteze de 50...70 km/h. În Carpații Meridionali și Orientali vântul va prezenta intensificări, cu viteze mai mari în zona înaltă, unde vor fi rafale de 90...110 km/h, viscolind zăpada depusă.

Interval de valabilitate: 27 decembrie, ora 16 – 28 decembrie, ora 02

Cod galben de ninsori şi viscol, între 28 decembrie - 29 decembrie

Începând de duminică, 28 decembrie, de la ora 02:00 şi până luni, 29 decembrie, la ora 10:00, se vor înregistra intensificări ale vântului și ninsori viscolite în Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, precum și la munte; intensificări ale vântului în Oltenia, local în Muntenia și sudul Banatului

În intervalul menționat vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a țării. La munte vor fi rafale de 80...110 km/h, iar în Moldova și Transilvania viteza vântului va atinge 60...70 km/h și pe arii restrânse 80 km/h. În celelalte regiuni vor fi intensificări locale și temporare cu viteze în general de 50...60 km/h.

În zona de munte va ninge viscolit, local moderat cantitativ, îndeosebi în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali și se va depune strat de zăpadă de 10...15 cm, iar vizibilitatea se va reduce semnificativ. Ninsori viscolite se vor semnala local și în nord, centru și est, unde stratul de zăpadă va fi în general de 3...6

cm

Cod portocaliu de viscol şi vizibilitate redusă, între 28 decembrie – 29 decembrie

Fenomene și zone vizate: intensificări puternice ale vântului, viscol și vizibilitate foarte redusă în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură.

Interval de valabilitate: 28 decembrie, ora 02 – 29 decembrie, ora 10

În zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110...130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi foarte redusă, iar zăpada troienită.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 29 decembrie - 26 ianuarie. Potrivit specialiștilor, prima lună a anului 2026 va aduce temperaturi mai scăzute decât cele normale.