Donald Trump, cea mai mediatizată personalitate în Franţa în 2025, o premieră (studiu)

Preşedintele american, Donald Trump, a fost personalitatea despre care presa franceză a vorbit cel mai mult în 2025, o poziţie deţinută de obicei de şeful statului francez, potrivit unui studiu publicat vineri, informează AFP, conform Agerpres. Liderul de la Casa Albă a fost urmat în clasament de omologul său francez, Emmanuel Macron, iar preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, a ocupat locul patru.

"Pentru prima dată de la lansarea acestui studiu în 2013, preşedintele francez în exerciţiu nu este personalitatea cel mai des menţionată în presa ţării", notează cotidianul regional Ouest-France într-un articol care însoţeşte rezultatele unui barometru realizat de Tagaday, o platformă de monitorizare a presei.

Conform acestor rezultate, numele lui Donald Trump a fost scris sau menţionat în aproape un milion de articole de conţinut în 2025 (947.294, mai exact), comparativ cu 671.125 pentru Emmanuel Macron, care s-a clasat pe locul al doilea.

Top 5 este completat de fostul prim-ministru francez François Bayrou, preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, şi fostul ministru de interne francez, Bruno Retailleau.

Marine Le Pen, preşedinta deputaţilor din Reuniunea Naţională (RN, partid de extremă dreapta) din Adunarea Naţională, este singura femeie din top 10 (locul 8). Top 20 include doar două femei (cealaltă fiind cântăreaţa franceză Santa, clasată pe locul 19), iar top 50 doar nouă.

Căpitanul echipei naţionale de fotbal a Franţei, Kylian Mbappe, este sportivul cel mai bine clasat (locul 13).

Politica domină acest clasament: top 50 include 30 de personalităţi politice naţionale şi internaţionale, comparativ cu 12 din lumea culturii şi mass-media, şase din sport şi două din lumea afacerilor.

Acest clasament al celor mai mediatizate 1.000 de personalităţi din presa franceză a fost întocmit între 1 ianuarie şi 15 decembrie.

Topul are la bază analiza computerizată a peste 5.500 de programe de ştiri (difuzate de 410 canale şi posturi TV/radio cu o medie de 2.400 de ore pe zi) şi o selecţie a 3.000 de publicaţii de presă scrisă (tipărite şi online).