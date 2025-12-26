Zelenski anunţă că se va întâlni cu Trump „în viitorul apropiat”: „Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”

Zelenski anunţă că se va întâlni cu Trump „în viitorul apropiat”. FOTO: Hepta

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că se va întâlni în curând cu preşedintele SUA, Donald Trump, în cadrul eforturilor de a pune capăt războiului cu Rusia, informează agenţiile de presă internaţionale.



"Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel - cu preşedintele Trump - în viitorul apropiat", a anunţat Zelenski pe platforma X.



Potrivit dpa, Zelenski a afirmat că acest lucru s-a întâmplat după ce Rustem Umerov, negociatorul principal al Ucrainei în cadrul discuţiilor de pace prin care se caută o modalitate de a pune capăt războiului început de Rusia acum aproape patru ani, a relatat despre ultimele sale contacte cu partea americană.

Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025





"Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou", a mai scris Zelenski pe X.



O astfel de întâlnire ar avea loc după săptămâni întregi de intensificare a eforturilor diplomatice pentru a pune capăt războiului dintre Ucraina şi Rusia, notează Reuters.