Zelenski anunţă că se va întâlni cu Trump „în viitorul apropiat”: „Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că se va întâlni în curând cu preşedintele SUA, Donald Trump, în cadrul eforturilor de a pune capăt războiului cu Rusia, informează agenţiile de presă internaţionale.
"Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel - cu preşedintele Trump - în viitorul apropiat", a anunţat Zelenski pe platforma X.
Potrivit dpa, Zelenski a afirmat că acest lucru s-a întâmplat după ce Rustem Umerov, negociatorul principal al Ucrainei în cadrul discuţiilor de pace prin care se caută o modalitate de a pune capăt războiului început de Rusia acum aproape patru ani, a relatat despre ultimele sale contacte cu partea americană.
"Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou", a mai scris Zelenski pe X.
O astfel de întâlnire ar avea loc după săptămâni întregi de intensificare a eforturilor diplomatice pentru a pune capăt războiului dintre Ucraina şi Rusia, notează Reuters.