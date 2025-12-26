Drone ruseşti au avariat nave sub pavilion străin în porturile din sud, anunţă oficialii din Ucraina

1 minut de citit Publicat la 11:20 26 Dec 2025 Modificat la 11:22 26 Dec 2025

Momentan, autorităţile de la Rusia nu au comentat subiectul acesta. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Atacurile ruseşti cu drone din noaptea de joi spre vineri au avariat nave care navigau sub pavilioanele Slovaciei, Palau şi Liberiei în porturi din regiunile ucrainene Odesa şi Nikolaev, a declarat vineri viceprim-ministrul Ucrainei, Oleksii Kuleba, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Anunţul lui Oleksii Kuleba a venit la scurt timp după ce s-a aflat că MApN a transmis în această dimineaţă că două aeronave de lupta F-16 din Baza 86 Aeriană de la Feteşti au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situaţia aeriană, după bombardamentele Rusiei în Ucraina.

În ultimele săptămâni, Rusia şi-a intensificat atacurile asupra regiunii sudice Odesa, iar oficiali ucraineni au declarat că Moscova urmăreşte să blocheze accesul Ucrainei la Marea Neagră şi să semene haos printre civili.

"Nu au existat victime în atacurile de vineri", a declarat Kuleba într-un comunicat postat pe aplicaţia de mesagerie Telegram, dar atacurile au provocat pene de curent şi au avariat ascensoare şi depozite civile în regiunea Odesa.

Separat, dronele au avariat o locomotivă şi un vagon de marfă la gara Kovel din nord-vest, la aproximativ 60 de kilometri de Polonia, a mai informat Kuleba.

"În ciuda terorii deliberate a Rusiei, sistemul logistic al Ucrainei continuă să funcţioneze", a insistat el.

Rusia nu a oferit, momentan, niciun comentariu pe această temă.