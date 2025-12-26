Rușii au atacat la granița României, de Crăciun: Explozii la miezul nopții. Armata a ridicat avioane F-16

Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române, imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Au fost noi atacuri rusești la granița României, de Crăciun. Localnicii din Tulcea au primit mesaj Ro-Alert, în noaptea de joi spre vineri, iar armata a ridicat de la sol avioane de luptă F-16 pentru a monitoriza zona.

„În jurul orei unu şi 25 de minute a fost transmis un mesaj RO-Alert pe zona de nord a judeţului Tulcea”, transmite ISU Tulcea.

Nu au fost inregistrate apeluri care să anunţe căderi de obiecte din spaţiul aerian ori alte situaţii de urgenţă.

„A fost înregistrat doar un apel din apropierea municipiului Tulcea care a cerut informaţii suplimentare despre sunetele provocate explozii”, precizează instituţia.

MApN a precizată că două aeronave de lupta F-16 din Baza 86 Aeriană de la Feteşti au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situaţia aeriană.

„În noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 1.05, două aeronave de lupta F-16 din Baza 86 Aeriană de la Feteşti au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situaţia aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul judeţului Tulcea. Sistemul de supraveghere aeriană al Ministerului Apărării Naţionale a identificat grupuri de drone lansate de Federaţia Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre”, informează MApN.

Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.

Aeronavele au revenit în bază şi au aterizat în siguranţă la ora 3.15.