Barbu îi acuză pe Bolojan şi Nicuşor Dan că nu i-au spus despre acordul UE-Mercosur: De când am respins memorandumul, nu mai ştiu nimic

Barbu îi acuză pe Bolojan şi Nicuşor Dan că nu i-au spus despre acordul UE-Mercosur. Foto: Florin Barbu / Facebook

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, vineri seară, în direct, la Antena 3 CNN, după ce România a votat în favoarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur, că premierul Ilie Bolojan şi preşedintele Nicuşor Dan nu i-au spus nimic despre acordul UE-Mercosur. "De când am respins acel memorandum, eu, ca ministru, nu ştiu ce s-a întâmplat, n-am avut nicio discuţie la nivel de Coaliţie despre Mercosur", a afirmat Barbu. Acesta a adăugat şi că a cerut garanţii pentru fermierii şi procesatorii români. "Ministrul Economiei ar fi trebuit să informeze premierul şi Preşedintele cum carnea de pui se comercializează la un preţ de 4 ori mai mic decât cel de pe teritoriul UE", a declarat Barbu.

Ministrul Agriculturii a declarat că cerut garanţii pentru fermierii români şi cei europeni:

"Încă de anul trecut am avut o întâlnire bulaterală cu omologul meu din Franţa şi am solicitat CE anumite garanţii pentru fermierii români şi cei europeni. Am cerut un studiu de impact pe Mercosur în ce priveşte agricultura şi industria alimentară.

2. Am cerut să se prevadă în acest acord dacă produsele agroalimentare care vin din zona Mercosur îndeplinesc standardele care sunt aplicate fermierilor din UE.

3. Cel mai important lucru vorbim de zootehnia din România. În ultimii ani, ministerul Agriculturii şi guvernele care au fost în România au investit mult în sectorul de pui, în sectorul de vacă de carne, cel ovin, dar şi de porc. Aici vorbim de anumite condiţionalităţi privind creşterea animalelor, care sunt impuse de UE, astfel încât acele state care vin din zona de Mercosur nu au aceste obligaţii pe care le au fermierii din UE", a declarat Barbu.

Ministrul Agriculturii a explicat şi de ce a respins memorandumul:

"Am respins acel memorandum, nu ştiu exact cum este finalizat, chiar aş vrea să-l văd. Am solicitat ca acordul Mercosur, pe parte de Agricultură şi industrie alimentară să fie voluntar. Am solicitat cine vor fi operatorii economici, cine vor fi licenţiaţi să aducă aceste produse agro-alimentare din zona de Mercosur, că putem să ne trezim cu anumite interese economice. Am solicitat aceste licenţe să se dea de fiecare stat în parte.

Toate aceste negocieri, inclusiv clauze prin care dacă se înregistrează depăşiri de peste 5% la anumită categorie de produs faţă de media ultimilor 3 ani să se suspende acest Mercosur n-a fost luată în calcul. Toate aceste amendamente, garanţii, pe care le-am solicitat, să fie trecute când Mercosur intră în PE la vot.

N-am avut nicio discuţie nici cu premierul pe Mercosur. De când am respins acel memorandum nesemnat către MAE, din acel moment, eu ca şi ministru nu ştiu ce s-a întâmplat, n-am avut nicio discuţie la nivel de Coaliţie despre Mercosur.

Nu se face politică pe acest subiect. Singura temere a PSD este politica agricolă. Atâta timp când într-o Coaliţie sunt 4 partide, când un ministru a respins un memorandum, n-a respins pentru un vot împotriva, ci pentru a completa şi negocia la nivelul CE de către ambasadorul care reprezintă România să includă acele garanţii pentru fermierii români. PSD n-a fost împotriva Mercosur, ci a solicitat garanţii pentru fermierii şi procesatorii români".

Acordul Mercosur va fi discutat în Coaliţie, spune Brabu, care a tras şi un semnal de alarmă:

"Sunt convins că, de săptămâna viitoare, acest acord va fi discutat în Coaliţie. Ministrul Economiei ar fi trebuit să informeze premierul şi Preşedintele cum carnea de pui se comercializează la un preţ de 4 ori mai mic decât cel de pe teritoriul UE. La carnea de vită de 3 ori mai mic. Asta ar însemna direct faliment al zootehniei din România. Iar un acord voluntar pe o perioadă de 2 ani, ne puteam da seama printr-un control de licenţiere a acelor produse care nu sunt suficiente pe teritoriul României.

În ultimii 2 ani şi 8 luni, România a investit foatrte mult în zootehnie. Deţinem locul 1 în UE la carnea de pui, 30% din Anglia. Toate aceste lucruri au fost făcute cu eforturi mari, cu bani de la buget.

Acordul ar afecta poziţia României. Noi trebuia să punem acele garanţii pentru fermierii românmi. E bun Mercosur în industria auto, de armament, ce cauciucuri... ".