Fosta viceprimăriță USR a Brașovului, Flavia Boghiu, a fost achitată de Tribunal în dosarul „Catacombelor”

sursa foto: Facebook / Flavia Boghiu

Fosta viceprimăriță USR a Brașovului, Flavia Boghiu, a fost achitată joi de Tribunalul Brașov în dosarul cunoscut drept „Catacombele”, în care era acuzată de abuz în serviciu, relatează Agerpres.

Instanța a respins totodată acțiunea civilă formulată de primarul municipiului Brașov, prin care se solicita recuperarea unui presupus prejudiciu de aproximativ 300.000 de lei.

De asemenea, judecătorii au dispus ridicarea sechestrului asigurător și a popririi instituite asupra bunurilor Flaviei Boghiu și ale celuilalt inculpat din dosar, Cristine Manolache, fost șef al Serviciului Administrarea Patrimoniului și Urbanism Comercial din cadrul Primăriei Brașov.

Decizia Tribunalului Brașov nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile.

„Mă aştept ca DNA să atace sentinţa, astfel că va mai dura până să avem hotărârea finală”, a declarat Flavia Boghiu într-o postare publicată pe Facebook.

Aceasta a reiterat că dosarul a fost deschis în urmă cu doi ani, în urma unei plângeri penale depuse la DNA de fostul primar PNL, actualmente deputat, Sebastian Rusu, împreună cu un „mafiot imobiliar din Braşov”.

Boghiu susține că dosarul a fost inițial clasat, apoi redeschis „în pragul campaniei electorale”, fiind trimisă în judecată cu doar două zile înainte de depunerea candidaturii sale.

„Sunt nevinovată, iar astăzi vreau să vă mulţumesc celor care aţi crezut această afirmaţie de când am făcut-o prima dată. Atunci când adversarii politici au folosit acest dosar politic împotriva mea, fiind campanie electorală, au investit sume enorme de bani pentru a împrăştia percepţia că sunt vinovată”, a scris Flavia Boghiu pe Facebook.

Potrivit acuzațiilor formulate de procurorii anticorupție, Flavia Boghiu și Cristine Manolache ar fi produs un prejudiciu de peste 300.000 de lei municipalității brașovene, după ce ar fi permis „în mod nelegal şi cu titlu gratuit, unei asociaţii, să folosească imobilul denumit «Catacombe Braşov», aflat în proprietatea Primăriei municipiului Braşov, pentru organizarea unor evenimente”.

„Prin demersurile menţionate mai sus ar fi fost produs Primăriei municipiului Braşov un prejudiciu total de 304.010 lei, concomitent cu obţinerea unui folos necuvenit, în acelaşi cuantum, pentru asociaţia respectivă”, se arată în ordonanţa procurorilor anticorupţie din februarie 2024.