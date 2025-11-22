Aliații europeni ai Ucrainei încearcă să aducă îmbunătățiri planului de pace al SUA, la summitul G20. Trump nu participă la întâlnire

De la stânga la dreapta: Cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, premierul britanic Keir Starmer și premierul polonez Donald Tusk. Foto: Getty Images

Aliații europeni ai Ucrainei încearcă să „întărească” planul de pace propus de Trump în Ucraina, la următorul summit G20 care va avea loc în Africa de Sud, programat în aceste zile, a precizat premierul britanic, Keir Starmer, informează BBC. La summitul G20 nu vor participa însă nici președintele SUA Donald Trump, nici liderul rus, Vladimir Putin.

Starmer l-a asigurat pe Zelenski că „prietenii și partenerii” Ucrainei rămân deciși pentru asigurarea „unei păci durabile”.

Concomitent, premierul britanic Starmer și liderii UE înceaercă să obțină o întâlnire cu Trump la Washington, conform unor surse citate de Sky News.

Întâlnirea, în cazul în care va fi confirmată și de Washington, ar urma să aibă loc cel mai probabil marți.

Summitul are loc după ce președintele Zelenski a anunțat, într-un discurs adresat poporului ucrainean, că respinge planul de pace propus de Trump.

„Ucraineni, vine un moment pentru fiecare națiune când trebuie să se vorbească sincer, calm, fără presupuneri, înaintea unei alegeri foarte dificile - să-și piardă demnitatea sau un partener-cheie”, a spus Zelenski. „Avem în față o iarnă extrem de dificilă, cea mai grea, și riscuri suplimentare - să trăim fără libertate, fără demnitate, fără justiție. Nu trebuie să credem că cei care ne-au atacat de două ori vor aștepta răspunsul, deși, de fapt, eu l-am dat deja”.

Vladimir Putin a amenințat Ucraina cu „repetarea evenimentelor de la Kupiansk și în alte zone-cheie ale frontului”, dacă guvernul de la Kiev nu acceptă așa-zisul plan de prace propus de administrația americană și care ar fi fost redactat în colaborare cu cel mai important emisar al său, Kiril Dimitriev. Putin a susținut că Rusiei „îi convine” să continue luptele și să „își atingă obiectivele militar, prin luptă armată”.

Donald Trump a confirmat, vineri, termenul limită în care Ucraina poate accepta planul administrației sale pentru încetarea războiului din Ucraina și a amenințat Kievul cu tăierea ajutorului militar și oprirea schimburilor de informații, dacă Zelenski nu acceptă planul.